TV ce soir: Ross Kemp est un cuivre douteux dans une nouvelle série de thrillers CCTV

Angle mort

21h, Canal 5

Ross Kemp est un cuivre à ordures, « mis au pâturage » dans ce thriller en quatre parties. Il est accusé d’être corrompu par la travailleuse de surveillance CCTV Hannah (Beth Alsbury), qui – un an après avoir été témoin d’une attaque mortelle – se rend à la police lorsqu’elle pense voir l’agresseur commettre un autre crime dans l’angle mort CCTV de la région. Hollie Richardson

Bake Off : les professionnels

20h, Canal 4

« Je viens de Bolton ; nous sommes tous flamboyants là-haut ! Andy et Raf ne sont qu’une seule équipe à s’attaquer à un opéra aux fruits parfait dans la dernière série du concours qui met à l’épreuve les meilleurs pâtissiers du pays. Leur deuxième défi implique une tarte au banoffee à couper le souffle. Ellie Taylor est la nouvelle co-animatrice enthousiaste de Liam Charles, tandis que Benoit Blin et Cherish Finden sont de retour pour juger durement. HEURE

Aimez votre jardin

20h30, ITV1

Alan Titchmarsh s’installe à Grantham, où un couple dans la soixantaine qui a accueilli plus de 150 enfants vulnérables au cours d’une carrière de 45 ans mérite amplement une rénovation de son arrière-cour. Des chemins sinueux, une vieille ambiance romantique et Alan étant intelligent avec un hangar contribuent à une révélation finale trempée de larmes. Jack Seale

Cuisiner avec les stars

21h, ITV1

Chris « s’ils n’aiment pas ça, ils n’ont tout simplement pas les papilles gustatives » Eubank et Joanna « la majorité de ma cuisine vient dans un paquet » Page sont quelques-unes des huit célébrités aux défis culinaires dans cette ultime compétition de combat alimentaire . Mais d’abord, Peter Andre essaie quelque chose de plus aventureux que la pizza surgelée habituelle. HEURE

L’apprenti Australie

21h, BBC 3

Qu’est-ce que Lord Sugar apprécie le plus chez un apprenti : un traitement équitable scrupuleux ou un esprit de compétition de sang-froid ? Si vous ne savez pas maintenant – après une infinité de séries de différentes itérations du concours de téléréalité – alors vous êtes dans la même position que les cinq candidats célèbres restants qui retournent à la salle de réunion après le défi publicitaire de cette semaine. Ellen E. Jones

Un spectacle de croquis de dame noire

22h, Sky Comédie

La finale de la saison voit un guide pour naviguer dans l’entreprise Juneteenth et un drame travail-femme hammy. Mais le plus grand moment de cette semaine survient lorsque deux gangs rivaux, dirigés par Issa Rae et Tracee Ellis Ross, se disputent un espace de réunion à double réservation dans un bureau technique. Hannah Verdier

Choix de films

Dedans pour le gagner… Ben Foster dans le rôle de Lance Armstrong dans The Program. Photographie : Allstar/StudioCanal

Le programme (Stephen Frears, 2015), 23h15, BBC Two

Tout film qui dramatise la disgrâce de Lance Armstrong souffrira toujours en comparaison avec la blessure palpable du documentaire d’Alex Gibney, The Armstrong Lie. Cela dit, Stephen Frears fait un excellent travail avec The Program. Armstrong de Ben Foster est un personnage désespéré, déterminé à s’accrocher à sa forme, sa réputation et sa version de la vérité – jusqu’à ce que cela le déchire. Plus accablant, son Armstrong ne fonctionne pas seul. Il a toute une machine installée pour permettre sa tricherie. Vous ne pouvez pas le regarder sans vous demander comment il s’en est sorti si longtemps. Stuart Héritage

La fille du prisonnier (Catherine Hardwicke, 2022), Prime Video

Quiconque manque le feu et la broche de Logan Roy trouvera juste un peu de cela dans ce premier projet de Brian Cox sorti depuis la fin de Succession. Une fois de plus, Cox se retrouve à jouer un très mauvais père – de Kate Beckinsale, pas moins – qui jure de traiter sa sortie de prison comme une opportunité de redresser la situation pour de bon. Réalisé par Catherine Hardwicke de Twilight, Prisoner’s Daughter n’a pas le coup acide de Cox en pleine pompe, mais les deux protagonistes élèvent le matériau bien plus qu’une paire d’acteurs moins importants. SH