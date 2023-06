TV ce soir : Natasha Lyonne rock dans une excellente nouvelle série Poker Face

Poker Face

21h, Sky Max

Après un épisode d’ouverture épique, Natasha Lyonne à la voix de gravier est en fuite et – utilisant son don particulier de pouvoir détecter tout mensonge raconté – résolvant à contrecœur des meurtres en cours de route. Dans le programme double de cette semaine, décrocher du travail en tant que barbecue puis en tant que roadie d’un groupe la mène à plus d’ennuis. Hollie Richardson

Le monde des jardiniers

20h, BBC 2

Choux, roses, arbres rares et tulipes sont à l’honneur cette semaine. Monty Don donne également des conseils sur les schémas de plantes traînantes colorées et Carol Klein visite une pépinière cultivant des milliers de plantes pour le festival des jardins RHS Hampton Court Palace, qui se tient la première semaine de juillet. HEURE

Opérations secrètes

21h30, BBC One

Le flic infiltré Kay (Hammed Animashaun) divertit les résidents de la maison de retraite. Photographie : Jack Barnes/BBC

Dans l’avant-dernier épisode du thriller comique, les flics infiltrés en herbe Dom (Gbemisola Ikumelo) et Kay (Hammed Animashaun) se demandent si une maison résidentielle est une façade pour le gang Brightmarsh. Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir : un spot de bénévolat terrible. Pendant ce temps, Tevin (Akemnji Ndifornyen) se méfie encore plus du couple après les avoir vus quitter le poste de police local. Zoë Wanamaker fait également une apparition. HEURE

Le spectacle de Chris et Rosie Ramsey

22h40, BBC One

Les invités de cette semaine sur le chatshow des podcasteurs devenus stars de la télévision sont Fred Sirieix et son partenaire, « Fruitcake ». Ce n’est pas son vrai nom, mais le terme charmant que l’hôte de First Dates lui a donné pour déguiser son identité. Nous ne pouvons que deviner ce qui pourrait être en haut de sa liste lorsqu’ils entrent dans la section « bœufs » du programme. Alexis Duggins

Bel Air

23h20, Ciel Max

La deuxième saison de cette refonte étrangement inerte de la sitcom classique des années 90 The Fresh Prince of Bel-Air se poursuit. Cette semaine, Carlton est irrité car Will est nominé pour un prix de leadership. Will a du mal à trouver ses marques dans sa nouvelle équipe de basket. Phil Harrisson

Bosse

23h30, BBC One

Deux épisodes forts mettent en valeur le don de cette comédie dramatique australienne pour un drame romantique discret et doucement ardent. En bref, Oly souhaite qu’elle soit toujours avec le père de sa fille, Santi, et au fond, il ressent la même chose. Un épisode de la fête des mères donne cependant à l’ensemble du casting l’occasion de faire le point. Jack Seale

Choix de films

Daniel Day-Lewis joue dans The Crucible. Photographie : Allstar Collection/Cinetext/20 C/Sportsphoto/Allstar

Le Creuset (Nicholas Hytner, 1996), 21h05, Talking Pictures TV

La pièce d’Arthur Miller sur les procès des sorcières de Salem dans les années 1690 – et l’allégorie des « chasses aux sorcières » de McCarthy dans les années 1950 – reçoit un traitement granuleux dans le film de Nicholas Hytner. Daniel Day-Lewis apporte un poids moral implacable au rôle de John Proctor, un fermier entraîné dans une peur de l’adoration du diable confectionnée par Abigail Williams (Winona Ryder). Elle se déchaîne après qu’il l’a rejetée et devient intoxiquée par le pouvoir qu’elle acquiert. L’escalade de l’accusation à l’exécution est horriblement rapide dans une tragédie de mise en garde dévastatrice. Simon Wardel