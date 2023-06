TV ce soir: Michael Sheen et David Tennant reviennent avec leur comédie étrangement agréable

Mise en scène

22h40, BBC One

C’est une double dose de Michael Sheen cette semaine, alors qu’il retrouve son vrai copain David Tennant pour une troisième série de l’émission étrangement agréable dans laquelle ils jouent des versions améliorées d’eux-mêmes qui se chamaillent lors d’appels vidéo. Après s’être disputés avec leur directeur, il y a un appel à trois pour essayer de clarifier les choses – mais certains participants sont plus enthousiastes que d’autres à l’idée de travailler à nouveau ensemble. Hollie Richardson

L’atelier de réparation

20h, BBC One

Les objets bien-aimés nécessitant une attention lors de la visite de cette semaine à l’atelier des merveilles comprennent une marionnette de ventriloque appelée George, qui a aidé au diagnostic de dyslexie d’un enfant, et un cornet familial, datant de 1897, qui ne peut pas sortir une seule note. plus. HEURE

La grande abeille à coudre britannique

21h, BBC One

Il s’agit peut-être de l’épisode le plus noble d’une émission toujours éthique : la semaine Reduce Reuse Recycle. L’animatrice Sara Pascoe regarde d’un œil encourageant tandis que les couturières utilisent des modèles mathématiques complexes pour créer une paire de pantalons zéro déchet. Ensuite, c’est l’heure de l’humble sac fourre-tout sous les projecteurs – un vêtement à la mode peut-il être fabriqué à partir de ces débris de la vie moderne ? Ellen E. Jones

Le poteau de la potence

21h, BBC 2

L’inventer dans… David Hartley (Michael Socha, au centre) et le gang récoltent les fruits du crime dans The Gallows Pole. Photo : Dean Rogers/BBC/Element Pictures (GP) Limited/Objective Feedback LLC

Moitié câpre à couper les pièces, moitié belle méditation sur la communauté ; Le drame de Shane Meadows, qui se déroule dans le Yorkshire du XVIIIe siècle, a divisé les téléspectateurs. Une chose sur laquelle on peut s’entendre, c’est qu’il n’y a rien d’autre comme ça. Cet épisode de conclusion suggère qu’une autre série pourrait être sur les cartes. HEURE

Escapades extraordinaires avec Sandi Toksvig

21h, Canal 4

Après le voyage de la semaine dernière en Irlande avec Eddie Izzard, Toksvig recrute l’humoriste Judi Love pour une virée dans le bucolique Lake District. S’arrêter dans trois refuges enviables semble libérer leur créativité : la cuisine de la ferme et la peinture à l’aquarelle sont toutes deux au rendez-vous, ainsi que quelques plaisanteries sur l’eau. Graeme Virtue

Le chevauchement en tournée

21h, Sky Max

Gary Neville, Roy Keane et Jamie Carragher voyagent à travers le Royaume-Uni et l’Irlande pour une nouvelle série de bantz, de balles et de nerfs dans les coulisses – et peut-être un invité surprise ou deux – alors qu’ils visitent les lieux qui les ont aidés à se perfectionner. Dans l’ouverture de cette semaine, Roy emmène Gary et Jamie pour un spot de hurling et Blarney stone-kissing. Ali Catterall

Choix de films

Jhon Narvaéz et José Acosta dans Birds of Passage. Photo : Pimienta Films/Allstar

Oiseaux de passage (Cristina Gallego, Ciro Guerra, 2018), 1h du matin, Film4

Le drame colombien mystique de Ciro Guerra – co-réalisé avec Cristina Gallego – partage les images époustouflantes et l’atmosphère onirique de son film précédent, Embrace of the Serpent. Il plonge dans les racines du trafic de drogue du pays – dans ce cas la marijuana – des années 1960 aux années 80, à travers les changements provoqués sur un clan indigène du désert. La tradition et la famille se chevauchent difficilement avec le monde moderne alors que des vies sont détruites par l’escalade de la violence et les coutumes profanées. Simon Wardel