TV ce soir : Melanie Lynskey est terrifiante dans The Last of Us

Le dernier d’entre nous

21h, Ciel Atlantique

Ellie et Joel voyagent dans le camion de Bill cette semaine, et ils apprennent à mieux se connaître en conduisant sur les routes désertes. Préparez-vous à vous investir vraiment dans l’amitié de ce duo curieux. Mais la paix ne tarde pas à être perturbée – ce ne sont pas des zombies cette fois, cependant… c’est en fait Kathleen de Melanie Lynskey, qui est déterminée à retrouver un homme disparu appelé Henry. Hollie Richardson

Balades printanières

19h30, BBC Four

L’entrepreneure de Dragons’ Den, Sara Davies, retourne dans le North Yorkshire pour faire une longue promenade avec une caméra à 360 degrés. En cours de route, elle parle de la maternité, de son passage sur Strictly et de l’importance du soutien familial. La vraie émotion frappe quand la pluie tombe. HEURE

Les traîtres US

20h, BBC 3

Le casting de la version américaine de la série de réalité vicieuse a conduit à une dynamique subtilement différente et sans doute moins efficace que dans l’itération britannique. Mais à l’approche de la fin de partie, ce n’est pas moins convaincant. Cette semaine, un consensus négatif se forme autour de Cody. Mais dans la tourelle des traîtres, préparez-vous à la mère de tous les rebondissements. Phil Harrisson

Poutine contre l’Occident

21h, BBC 2

Vladimir Poutine se tient côte à côte avec le président syrien Bachar al-Assad sur la base aérienne russe de Lattaquié, en Syrie, en décembre 2017. Photographie : Alamy/BBC/Zinc Media

“Poutine, qui s’était longtemps opposé à une intervention sur un sol étranger, avait fait exactement cela.” Le deuxième épisode de cette série captivante se concentre sur l’affirmation de Poutine de la puissance russe au Moyen-Orient, y compris le souvenir de David Cameron d’un “bickerfest” après avoir emmené Poutine regarder le judo aux Jeux Olympiques de Londres 2012 pour essayer de le rapprocher de l’ouest. HEURE

Maternel

21h, ITV1

Montez la liste de lecture TLC parce qu’il n’y a pas de gommages ce soir : les médecins surmenés Maryam et Catherine sont épuisés, glamour et prêts à frapper la piste de danse. Mais même si la pauvre Helen est laissée à la tête de l’unité médicale aiguë, tous les trois se retrouvent confrontés à un traumatisme inattendu alors que le drame hospitalier continue. Graeme Virtue

SAS: Qui ose gagne – Jungle Hell

21h, Canal 4

De loin, la série la plus humide devient encore plus humide alors que les 12 recrues restantes jouent un jeu de «balle meurtrière» écrasant et éclaboussant dans une rizière vietnamienne. De plus, une descente en rappel dans une grotte pleine de chauves-souris déclenche la phobie des hauteurs, et une tâche de recherche du tireur provoque une panique de rang. Jack Seale

Choix de films

Jamais Rarement Parfois Toujours (Eliza Hittman, 2020), 23h15, BBC Two

Sidney Flanigan dans le rôle d’Autumn Callahan dans Jamais Rarement Parfois Toujours. Photo : Avec l’aimable autorisation de Focus Features/AP

En tant que genre, le “drame sur l’avortement” peut être quelque chose pour lequel vous devez vraiment vous préparer, mais ce n’est absolument pas le cas avec le formidable indie d’Eliza Hittman sur une adolescente enceinte forcée de voyager de la Pennsylvanie rurale à New York pour avoir une interruption de grossesse. Entre de moindres mains, une prémisse comme celle-ci serait simplement un véhicule pour marquer des points histrioniques. Hittman, cependant, traite le sujet avec sensibilité et grâce, ce qui ne fait qu’ajouter à sa puissance. Et puis il y a l’acteur principal Sidney Flanigan, un débutant qui est destiné à devenir une mégastar. Vous l’avez vue ici en premier. Stuart Héritage