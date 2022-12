TV ce soir: Mackenzie Crook et Toby Jones reviennent dans une brillante spéciale Detectorists

Spécial Détecteurs

21h, BBC 2

Le plus beau cadeau de Noël offert par les programmations festives de cette année est sûrement le retour ponctuel de cette comédie envoûtante. Lance (Toby Jones) a la tête tournée par une découverte passionnante et rompt ses protocoles de détection d’une manière qui met en péril son amitié avec Andy de Mackenzie Crook. Et, comme Detectorists nous l’a toujours montré, malgré toutes les révélations voyageant dans le temps qui attendent d’être trouvées sous les champs d’Angleterre, l’amitié est le plus grand trésor de tous. Comme toujours, une pépite petite mais parfaitement formée d’or télévisuel rédempteur et doucement ravissant. Phil Harrisson

Le plus grand bonhomme de neige

19h30, Canal 4

S’il vous plaît, dieux de la télévision, laissez ce spectacle de concours de construction de bonhommes de neige devenir un incontournable festif. Fraîchement sorti de sa victoire en tant que concurrent l’année dernière, Laurence Llewelyn-Bowen revient – cette fois pour juger les créations d’autres célébrités. Gemma “the GC” Collins, le chef de chœur Gareth Malone, la star d’Inbetweeners Joe Thomas et DJ Yinka Bokinni plongent dans la neige profonde alors qu’ils accomplissent des tâches dans leur station dans les Alpes. Le sculpteur britannique Taslim Martin et les sœurs suédoises Sara et Emilie Steele rejoindront Llewelyn-Bowen en tant que juge. Que le plaisir glacial commence. Hollie Richardson

Spécial Noël du Repair Shop

20h, BBC One

Crafty … Jay Blades dans le spécial Noël de The Repair Shop. Photographie : Sarah Weal/BBC/Ricochet Ltd

Un spectacle qui aurait pu être conçu dans un esprit festif. Cette année, Jay Blades et sa bande d’experts rusés feront revivre un vieil arbre qui a siégé au cœur des Noëls familiaux pendant de nombreuses années. Ils feront également revivre un trombone abîmé et modifieront un projecteur – ce qui, bien sûr, signifie la possibilité de visionner des images d’êtres chers décédés. Doux, rédempteur et tout à fait attachant. pH

Le gros quiz de l’année 2022

21h, Canal 4

Jimmy Carr organise le test annuel de votre rétention de nouvelles, avec le jubilé de platine et la longue controverse autour de la tournée publicitaire du film Don’t Worry Darling susceptibles de figurer en bonne place. Les vétérans du BFQ, Richard Ayoade, Jonathan Ross et Katherine Ryan, ainsi que Rose Matafeo, Maisie Adam et Stephen Merchant, répondent aux questions. Jack Seale

Conférence de Noël de l’Institution royale

20h, BBC Four

Saviez-vous qu’un os de l’oreille peut vous dire où vivait votre mère lorsqu’elle était enceinte ? Ce n’est qu’un des faits fascinants révélés par l’anthropologue médico-légale, le professeur Sue Black, et son assistante glamour, Emilia Fox de la télévision (qui connaît sûrement une chose ou deux sur l’anatomie depuis son passage sur Silent Witness). Ils effectueront une autopsie sur un squelette vieux de 1 000 ans dans le premier épisode de 2022 de cette longue série de conférences scientifiques. Ellen E. Jones

Robbie Coltrane à la BBC

21h, BBC Four

De psychologue non-conformiste à gardien de jeu magique, la carrière à l’écran de Robbie Coltrane a certainement été éclectique. Cette rétrospective affectueuse, racontée par sa double co-star Celia Imrie, retrace ses débuts en tant qu’acteur de comédie avant de célébrer son succès télévisé et son saut éventuel dans la cour des grands d’Hollywood, grâce à deux énormes franchises cinématographiques – Harry Potter et James Obligation. Katie Rosseinsky

Choix de films

Dick Van Dyke, Julie Andrews, Karen Dotrice et Matthew Garber dans Mary Poppins. Photographie : Walt Disney Productions/Allstar

Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964), 14h25, BBC One

Apparemment, l’auteur de Mary Poppins, PL Travers, détestait les chansons, l’animation et l’adoucissement du personnage principal dans l’adaptation de Disney en 1964. Elle ne voulait pas non plus de Dick Van Dyke dans le rôle de Bert, ce qui est compréhensible, mais sur les trois premiers points, il est difficile d’être déçu du film fini. Les effets visuels sont peut-être datés, mais le taux de succès est élevé sur le nombre de chansons; Julie Andrews est assez stricte en tant que nounou magique; et Dick “Worst Cockney Ever” Van Dyke est formidable quand il se limite au chant et à la danse. Simon Wardel

Les Mitchell contre les machines (Michael Rianda, 2021), 15h45, ITV1

C’est dur quand on est un cinéaste en herbe à l’écoute de l’air du temps des médias sociaux et que son père ne peut même pas allumer son ordinateur portable. Et puis il y a les gadgets numériques qui viennent de conquérir le monde… La fantastique aventure animée de Michael Rianda et Jeff Rowe glisse des questions sur la croissance et les relations parentales dans un complot de catastrophe plein d’esprit, alors que l’adolescente Katie (Abbi Jacobson de Broad City) utilise sa technologie compétences pour vaincre le smartphone diabolique d’Olivia Colman – mais a finalement besoin des capacités de bricolage de son père embarrassant, Rick (Danny McBride), pour gagner la journée. SW

Les Affranchis (Martin Scorsese, 1990) 22h15, BBC Two

Le drame policier de Martin Scorsese donne au Parrain une course pour son argent en tant que plus grand film de foule de tous les temps. Ray Liotta (un de plus pour le segment Oscars In Memoriam 2023) n’a jamais été aussi bon que Henry Hill, une figure réelle entraînée dans les machinations de la mafia à Brooklyn et l’orbite de deux gangsters malveillants et parfois terrifiants : Jimmy the Gent (Robert De Niro ) et Tommy (Joe Pesci). Les 30 ans de leur implication sont racontés en profondeur et avec style – le seul plan soutenu d’Henry et de sa copine arrivant dans un club est un doozy – et propose une bande-son de choix de tubes d’époque. SW

Sport en direct

Premier League Football: Brentford contre Tottenham, 12h30, Prime Video La division de haut vol reprend, avec Crystal Palace contre Fulham, Everton contre Wolves, Leicester contre Newcastle et Southampton contre Brighton à 15h, puis Aston Villa contre Liverpool à 17h30 et Arsenal contre West Ham à 20h.

Course: Kempton, 12h30, ITV Y compris le King George VI Chase à 14h30.