TV ce soir : Les fans de Sex and the City ont hâte de voir le fabuleux retour de Samantha

Et juste comme ça

21h, Sky Comédie

Les amis fabuleux sont de retour, et cette saison, il a été confirmé que Kim Cattrall fera un retour éphémère, quoique glorieux, en tant que Samantha Jones. Carrie sort-elle encore avec Aidan ? Comment ça se passe à Los Angeles avec Miranda et Che ? Prenez un cosmopolite et découvrez-le dans ce programme double d’ouverture. HEURE

Windrush : portraits d’une génération

19h45, BBC 2

Le roi Charles apparaît en haut de ce film pour expliquer pourquoi il a commandé 10 portraits de la Royal Collection de membres de la génération Windrush. Mais à juste titre, l’accent est mis sur les modèles eux-mêmes, y compris le scientifique en campagne Sir Geoff Palmer, l’acteur Carmen Munroe et le conteur pimpant « Big » John Richards. Graeme Virtue

Five Star Kitchen : le prochain grand chef britannique

20h, Canal 4

Le traitement VIP… Le prochain grand chef britannique. Photographie: Vingt Vingt

Les chefs restants doivent créer un menu sur mesure pour un VIP de Langham qui a déboursé pour une suite à 25 000 £ la nuit (pourquoi pas une crème de salade et des chips sarnie ? Tout le monde aime ça). Donc, un petit-déjeuner cinq étoiles, il doit être, parfaitement aligné avec l’image de marque du restaurant, et qui laisse le client satisfait, si possible. Ali Catterall

Déroutant

20h, Canal 5

La casse-tête Lucy Worsley anime un nouveau jeu télévisé délicat dans lequel six inconnus super intelligents sont répartis en deux équipes. Ils s’affrontent ensuite dans cinq puzzles casse-tête testant des synonymes, de la mémoire et plus encore dans une heure de plus en plus tendue. HEURE

Le monde des jardiniers

21h, BBC 2

Alors que la saison « G&T au jardin » approche de son zénith, Adam Frost conseille les plantes qui sentent bon au coucher du soleil. Toujours dans le magazine horticole de cette semaine, Nick Bailey célèbre le cornouiller et Toby Buckland visite la Mecque verte qu’est Milton Keynes. Quelqu’un là-bas a sept étangs dans son jardin ! Jack Seale

Glastonbury 2023

22h, BBC 2

C’est à nouveau cette période de l’année où tout ce que nous, les perdants sans billet, pouvons faire, c’est regarder Glasto à la télé. Lauren Laverne et Jack Saunders lancent la couverture du long week-end, nous racontant à quel point les deux premiers jours sur place ont été magiques avant de se tourner vers les têtes d’affiche Arctic Monkeys, Guns N ‘Roses, Elton John et Lizzo. Les premières représentations sont Texas et Gabriels sur BBC Two vendredi à 19h30, tandis que BBC Three a Carly Rae Jepson et Maisie Peters. Hollie Richardson

Sport en direct

Cricket international féminin: Angleterre v Australie, 10h, Sky Sports Main Event Le premier jour du test unique de Trent Bridge, Nottingham, avec l’Angleterre dirigée à nouveau par Heather Knight.