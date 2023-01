TV ce soir: la finale intense du thriller psychologique The Light in the Hall

La lumière dans la salle

21h, Canal 4

Joanna Scanlan a élevé ce drame psychologique intense, dans lequel la mère en deuil Sharon est obsédée par la découverte de la vérité sur la disparition de sa fille. Dans la finale, la journaliste Cat (Alexandra Roach) et Joe (Iwan Rheon) – qui a été reconnu coupable du crime – retournent dans les bois où le meurtre aurait eu lieu. Il devient clair que Sharon obtiendra enfin des réponses, mais elle pourrait finir par regretter de les avoir recherchées en premier lieu. Phil Harrisson

La niche du chien

20h, Canal 4

Jacqui et Stuart de Bolton sont des ex-époux qui s’adorent toujours : il fait tout son bricolage et l’a maintenant accompagnée pour l’aider à trouver un chien. Hamish, un vieux westie ironique abandonné à contrecœur par une famille d’accueil après avoir attaqué l’un des enfants, pourrait-il être la réponse? Jack Seale

Marie-Antoinette

21h05, BBC 2

Toute habillée… Emilia Schüle en Marie-Antoinette. Photographie : Caroline Dubois/BBC/Capa Drama/Banijay Studios France/Les Gens/Canal+

Dans cet épisode exemplaire de la confection courtoise, la rivalité entre Marie-Antoinette et la maîtresse du roi s’intensifie. Ce n’est pourtant pas sur les affections de Louis XVI qu’ils se chamaillent, mais sur quelque chose de beaucoup plus important : le temps du meilleur couturier de Paris. Ellen E. Jones

Les prisons notoires de Grande-Bretagne : gommages à l’absinthe

21h, ITV1

Après l’exposé de Strangeways de la semaine dernière, cette série en deux parties se déplace vers le sud pour rencontrer le personnel et les détenus de la prison décrite comme “une zone de guerre” par l’ancienne médecin de Wormwood Scrubs, Amanda Brown. Il fait face à des problèmes de violence et de volatilité de la santé mentale, mais est-ce vraiment pire qu’ailleurs, et que peut-on faire ? pH

22h, Canal 4

La série de crimes réels d’Emilia Fox explorant les affaires froides se poursuit avec le meurtre de Vishal Mehrotra, huit ans, qui a disparu sur le chemin du retour à Putney après avoir assisté au mariage du prince Charles et de Diana, princesse de Galles. Fait remarquable, plus de 40 ans plus tard, de nouvelles preuves peuvent aboutir à une condamnation. pH

Aigu

22h05, BBC 3

Annie (Aidy Bryant), nouvellement célibataire, navigue dans le jeu de rencontres criblé de drapeaux rouges dans l’ouverture de la série trois (sortie sur iPlayer en 2021). Une liaison avec un homme pétulant contraste avec la relation naissante entre la meilleure amie Fran (Lolly Adefope) et Emily (ER Fightmaster). Danielle De Wolfe

Choix de films

Valeurs familiales alternatives… Voleurs à l’étalage. Photographie : 2018 Fuji Television Network/GAGA Corporation/AOI Pro Inc. Tous droits réservés

Voleurs à l’étalage (Hirokazu Kore-eda2018), 2h20, Canal 4

Poète lauréat de la famille non conventionnelle, Hirokazu Kore-eda porte son regard compatissant sur une autre maison atypique. Lily Franky scintille dans le rôle d’Osamu, une aimable figure paternelle ressemblant à Fagin pour un garçon, Shota (Kairi Jyo), qu’il a formé à l’art du vol à l’étalage. Une nuit froide, ils rencontrent une fille de cinq ans négligée, Yuri ( Miyu Sasaki ), et la ramènent dans la maison exiguë qu’ils partagent avec le partenaire d’Osamu, Nobuyo, la vieille veuve qui en est propriétaire, et une autre femme plus jeune. Alors que Yuri est entraîné dans leurs vies précaires, des questions sur les motivations et l’histoire d’Osamu et Nobuyo – et sur ce qui constitue la famille idéale – filtrent à travers ce drame touchant. Simon Wardel

Sport en direct

première ligue Ffootball : Manchester City contre Tottenham Hotspur, 19h, événement principal de Sky Sports

Au stade Etihad.