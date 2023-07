TV ce soir: la couverture de Wimbledon est un peu différente cette année

Aujourd’hui à Wimbledon

21h, BBC 2

Alors que la retraitée Sue Barker remet la raquette en or à Clare Balding pour animer la couverture en direct du tournoi de tennis de cette année, les faits saillants nocturnes des deux prochaines semaines viennent de Qasa Alom. Cela commence par le premier tour des matchs simples masculins et féminins, qui verra Novak Djokovic et Elena Rybakina commencer leur voyage pour défendre leurs titres de champion. Hollie Richardson

RSC : Tout est bien qui finit bien

20h, Arts du ciel

Une chance de voir la production 2022 de Blanche McIntyre de la comédie noire de Shakespeare, dans ce que la RSC appelle son «adaptation de la scène à l’écran la plus ambitieuse à ce jour». Rosie Sheehy est Helena romantique et impitoyable, dont la poursuite déterminée et filmée par caméra de l’indifférent Bertram (Benjamin Westerby) révèle les résonances modernes de cette pièce vieille de 400 ans. Ellen E. Jones

Famille perdue depuis longtemps

21h, ITV1

La série 13 de la tentative de Davina McCall et Nicky Campbell de réunir des parents de sang s’ouvre sur un ancien boxeur amateur qui a été pris en charge lorsqu’il a été « mis à la poubelle » alors qu’il était bébé de deux semaines. Il est rejoint par un adopté qui a récemment découvert que ses parents biologiques avaient deux autres enfants qu’ils gardaient. Alexis Duggins

Davina McCall présente la série 13 de Long Lost Family avec Nicky Campbell. Photographie : ITV/REX/Shutterstock

Les pierres précieuses justes

21h, Sky Comédie

La comédie télévangéliste tristement drôle continue de ressembler davantage à une série de vrais crimes de Netflix. Baby Billy (Walton Goggins) fait une promesse intenable tandis que Jesse de Danny McBride se prépare à être initié dans une société secrète – ce qui ouvrira clairement la porte à encore plus de débauche clandestine. Phil Harrisson

L’idole

21h, Ciel Atlantique

C’est peut-être le plus gros raté de l’année, mais c’est aussi le plus débattu – de sa dépendance à la torture porno au jeu d’acteur horrible de Weeknd et aux ciggies minces de Lily-Rose Depp. La dernière torsion du couteau est que la finale de cette semaine signifie que la commission originale de six épisodes de la série a été réduite. HEURE

Nous chassons ensemble

22h40, BBC One

Le thriller policier sordide avec des flics dépareillés sur une affaire de meurtre continue. « C’est assez excitant, n’est-ce pas ? » Freddy ronronne au co-tueur Baba après un rapport sexuel. « En attendant ce coup à la porte. » Mais la gardera-t-elle au frais quand ce coup viendra ? HEURE

Sport en direct

Tennis : Wimbledon, 10h30, BBC Two Couverture de la journée d’ouverture du All England Club. Carlos Alcaraz (ci-dessus) pourra-t-il ravir le titre à Novak Djokovic ?