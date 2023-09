TV ce soir : Kylie mène une programmation de stars pour Graham Norton

Le spectacle Graham Norton

22h40, BBC One

Hourra! Norton est de retour et son canapé est à nouveau rempli de célébrités. Kylie – actuellement incontournable pour la promotion de son nouvel album Tension (mais toujours un délice néanmoins) est en tête du line-up. Elle côtoiera la star de Boiling Point Stephen Graham, le comédien David Mitchell, la concurrente de l’Eurovision Mae Muller et la star de Juice Mawaan Rizwan. Hollie Richardson

Le monde des jardiniers

19h30, BBC Deux

Monty Don plante de l’ail, des oignons et des bulbes de printemps cette semaine. Pendant ce temps, Joe Swift se rend dans un jardin de gravier dans le Kent – ​​idéal pour les personnes qui oublient d’arroser leurs plantes – et Tom Brown est à Salford, vérifiant les essais de plantes au RHS Garden Bridgewater. Hannah Verdier

Aventures ferroviaires étonnantes avec Nick Knowles

21h, Canal 5

Knowles surnomme sa prochaine aventure « The Volcano Express », emmenant des trains sur la côte ouest de l’Italie. Cette semaine, il quitte le Vésuve à Naples et se dirige vers l’Etna en Sicile. Il apprend aussi à s’en tenir à ce qu’il sait, après qu’un voyage en gyrocoptère tourne très mal. HEURE

Nick Knowles a un train à prendre… mais est-il sur le bon quai ? Photographie : Télévision Channel 5

Journée portes ouvertes : la grande expérience sexuelle

22h, Canal 4

Show de sexe en direct, ça vous tente ? C’est ce que poursuivent Katey et Dan dans l’avant-dernier épisode de la série coquine. Pendant ce temps, Nicolle aime plaire aux gens – ce qui signifie qu’elle doit choisir un couple qui écoutera vraiment ses désirs et ses besoins lorsqu’elle les invitera à coucher avec elle et son petit ami. HEURE

Guerrier

22h, Sky Max

Le drame des gangs qui se déroule à San Francisco dans les années 1870 compte tellement de factions politiques et criminelles poursuivant leurs propres programmes qu’il peut être difficile de tout suivre. Mais les choses sont assez simples pour Young Jun, le chef de Tong capturé cette semaine : tenter de survivre à une bagarre brutale dans le nouveau « centre de déportation » de la ville. Graeme Vertu

Dérive : partenaires dans le crime

22h10, Sky Atlantic

On n’est jamais loin d’une balle ou d’une scène d’action dans ce thriller allemand. Dans le double programme de cette semaine, l’avocate Maryam enquête sur l’effondrement du pont et se rapproche de la vérité. Pendant ce temps, Edda tient un otage et les frères Ali et Leo, qui luttent contre le crime, ont 48 heures pour retrouver l’assassin de Phillip. HT

Sport en direct

Golf : Ryder Cup, 6h, événement principal Sky Sports Les quatuors donnent le coup d’envoi de la 44ème édition, au Marco Simone Golf and Country Club de Rome.