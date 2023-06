TV ce soir: Davina McCall fait changer sa bobine devant la caméra dans ce brillant documentaire

La révolution de la pilule de Davina McCall

21h, Canal 4

Félicitations à toute femme prête à être filmée tout en faisant changer sa bobine au nom de l’éducation. Davina McCall est la femme de l’heure dans ce brillant documentaire qui enquête sur les problèmes continus des femmes avec la contraception – on dit qu’elle est « probablement stérile » après que les symptômes causés par la prise de la pilule aient masqué l’endométriose. Est-ce que plus de recherches auraient déjà été faites si les hommes l’utilisaient ? Bien sûr. Mais McCall fait un excellent travail en appelant au changement. Hollie Richardson

Five Star Kitchen : le prochain grand chef britannique

20h, Canal 4

Michel Roux Jr est à la recherche d’un cuisinier pour ouvrir un restaurant à l’hôtel cinq étoiles Langham. Dans un format pas tout à fait original, il lancera des défis aux concurrents, notamment un banquet somptueux, un service de chambre tard dans la nuit et une table de chef exclusive. HEURE

Ce soir : Lindsey et Rob – Vivre avec MND

20h30, ITV1

Le mois dernier, les anciens joueurs des Rhinos de Leeds, Rob Burrow et Kevin Sinfield, ont organisé et participé au marathon inaugural de Leeds pour collecter des fonds pour la maladie du motoneurone, avec laquelle Burrow a été diagnostiqué en 2019. L’épouse et soignante de Burrow, Lindsey, a également couru le marathon, et ce documentaire émouvant montre l’histoire du couple avant l’événement. HEURE

Claire Foy dévoile quelques secrets de son passé dans Who Do You Think You Are? Photographie : Stephen Perry/mur à mur

Qui pensez vous être?

21h, BBC One

Ayant joué Anne Boleyn dans Wolf Hall et Elizabeth II dans The Crown, Claire Foy n’est pas étrangère à la recherche historique et elle est clairement ravie de découvrir la vie de ses arrière-arrière-grands-parents. Les résultats vont du tragique au passionnant, et Foy déploie même ses talents d’actrice pour créer une reconstruction dramatique du passé. Graeme Virtue

Expulsé

21h, Sky Documentaires

Il est stupéfiant de penser qu’il est resté illégal d’être gay dans les forces armées britanniques jusqu’en 2000. Ce documentaire raconte les histoires souvent exaspérantes de certains des hommes et des femmes qui ont été renvoyés de manière déshonorante, ont perdu des médailles de service et des pensions et ont même fait face à la prison en tant que conséquence de leur orientation sexuelle. Heureusement, il suit également la lutte pour la justice. Phil Harrisson

Homme comme Mobeen

22h, BBC 3

La comédie dramatique de Guz Khan à Birmingham est de retour pour une quatrième série, Mobeen approchant de la fin de sa peine de prison. Il y a un travail potentiel d’infiltration de la police, des tentatives d’apporter la paix entre les détenus « grâce au pouvoir des barreaux », et beaucoup de bonnes plaisanteries. « Je suis une taille moyenne au Pakistan! » ironise un garde. « Ouais, pour une tante de 83 ans ! Alexis Duggins