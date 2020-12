Cela n’a pas nécessairement donné les meilleurs spectacles et spéciaux – bien que plusieurs correspondent à cette description – mais quelques-uns qui ont particulièrement capturé une année définie par Covid-19 (et la chasse aux distractions connexe), le mouvement et les élections Black Lives Matter un an de partisanerie, y compris ce que beaucoup considèrent comme une montée des impulsions autoritaires qui sapent les idéaux américains.

Certains titres destinés à la capsule sont présentés par paires, soit parce qu’ils vont de pair, soit par souci de brièveté. Voici donc les programmes qui parlaient le mieux de 2020, une année aussi peu susceptible d’être manquée que facile à oublier.

L’histoire alternative de la Seconde Guerre mondiale de HBO (basée sur le roman de Philip Roth) et la deuxième saison de la satire de super-héros d’Amazon se sont toutes deux concentrées sur l’arrivée du fascisme en Amérique – la première sous la forme du héros compatissant aux nazis Charles Lindbergh, ce dernier incarné par des super-héros. servir un agenda d’entreprise ainsi que le leur. Chacun offrait une sorte d’évasion, mais tissé d’idées et de thèmes provocants.

‘The Last Dance’ et les Playoffs NBA

La « bulle » du basketball professionnel s’est avérée être une aubaine pendant la pandémie, permettant aux séries éliminatoires de se dérouler sans les arrêts subis par d’autres sports majeurs.

ESPN a combiné cela avec « The Last Dance », un regard brillant sur le passé de la NBA à travers les Chicago Bulls vainqueurs de championnats et ses personnalités plus grandes que nature, au premier rang desquelles Michael Jordan. Le réseau a judicieusement augmenté la date de diffusion au milieu des commandes de séjour à la maison, offrant la distraction dont les fans de sport avaient désespérément besoin.

‘Le Mandalorien’ (Disney +)

Il s’avère que l’avenir de « Star Wars » traverse tout l’univers du streaming établi par cette première série d’action en direct, qui a servi des niveaux enivrants de nostalgie tout en traçant son propre parcours aventureux.

Peut-être avant tout, avec les cinémas fermés, la deuxième saison de l’émission a donné la sensation d’un blockbuster s’ouvrant à chaque nouvel épisode, tout en plantant des graines pour de nombreuses autres visites dans ce quadrant du streaming galaxie.

‘Tiger King’ (Netflix)

Rien n’a tout à fait capturé la folie qui caractérisait le printemps comme cette étrange série de documentaires Netflix sur l’étrange ménagerie de personnes qui collectionnent et exposent de grands chats. La série a frappé exactement au bon moment et donnera sûrement naissance à d’innombrables imitateurs qui tenteront de gratter la même démangeaison de tabloïd. Il y avait d’autres grandes séries documentaires cette année – voir « The Vow » de HBO, sur le culte de Nxivm – mais rien ne s’est intégré à ce niveau de folie.

« Entre le monde et moi » et « les élites côtières »

Ces deux émissions spéciales de HBO ont été tournées dans des conditions de quarantaine, illustrant (avec plusieurs autres efforts) comment les producteurs ont trouvé des moyens de produire du contenu frais alors que la pandémie s’est installée.

Le premier livre adapté de Ta-Nehisi Coates, alors qu’il abordait l’expérience noire dans les pensées transmises à son fils. Ce dernier mettant en vedette des stars comme Bette Midler, Issa Rae et Sarah Paulson offrant des aperçus de la vie pendant la quarantaine de Covid-19 et la profonde fracture aux États-Unis, ainsi que la colère bouillonnante que l’administration Trump a suscitée dans les cercles progressistes.

‘The Queen’s Gambit’ (Netflix) et ‘Mrs. Amérique ‘(FX / Hulu)

Ces séries limitées mettent en lumière le mouvement des droits des femmes à travers le prisme du passé, la première sur un prodige d’échecs fictif, ce dernier relatant les femmes de la vie réelle qui poussent pour (et contre) l’Amendement pour l’égalité des droits. Cela n’a pas fait de mal que les deux émissions aient été parfaitement diffusées, y compris une performance royale d’Anya-Taylor Joy.

‘Lovecraft Country’ (HBO) et ‘Raised by Wolves’ (HBO Max)

Ces drames de science-fiction étaient imparfaits, mais dans le meilleur esprit du genre, ils traitaient de problèmes du monde réel à travers l’objectif du fantastique. L’émission HBO Max représentait peut-être le concept le plus original de l’année, avec des humains forcés de fuir la Terre en raison d’un conflit laïc-religieux, tandis que l’ancien filtrait l’histoire raciste de l’Amérique par l’horreur – évoquant une version plus pulpeuse et plus inégale de ce que le producteur Jordan Peele a fait dans le film « Get Out ».

‘Little America’ (Apple TV +) et ‘Small Axe’ (Amazon)

Témoin de l’état actuel du streaming, 2020 a produit une paire de séries d’anthologies exceptionnelles consacrées à différents aspects de l’expérience des immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni, respectivement, servant de réponse à la montée de la xénophobie.

Les Emmys

Les récompenses sont rarement mémorables, mais cette émission a été, symbolisant le défi de célébrer le meilleur de l’année à la télévision tout en reconnaissant de manière créative l’étrangeté et les limites associées à le faire pendant une pandémie. Les mauvaises notes ne le reflétaient pas, ce qui était pour une fois un peu dommage. Les Emmys ne sont pas réellement éligibles pour un Emmy, mais dans la perspective d’autres remises de prix, c’est un acte difficile à suivre.