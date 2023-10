Tux le chat retrouvé après que le conducteur de Lyft soit parti à toute allure avec elle

Un passager de Lyft a vécu le pire cauchemar de tout propriétaire d’animal de compagnie ce week-end après qu’un conducteur soit parti avec son chat. Les deux ont finalement été réunis, mais pas avant le propriétaire du chat et Lyft lui-même ont incité le public à l’aider à retrouver le félin.

Taylor Lorenz parle « extrêmement en ligne »

L’histoire vient d’un fil posté sur Twitter (maintenant connu sous le nom de X) par Palash Pandey. Selon son récit, Pandey a perdu son chat Tux alors qu’il se rendait à un rendez-vous chez le vétérinaire. Alors que Pandey s’apprêtait à quitter le véhicule, son chauffeur, Daniel, a apparemment quitté les lieux avant que Pandey ne puisse retirer Tux et son transporteur de la banquette arrière. Pandey a essayé de contacter le chauffeur via l’application Lyft avant d’appeler le 911 et d’être transféré au 311. Ensuite, il a fait ce que n’importe qui ferait à cette époque : la situation sur Twitter.

« @AskLyft Mon chauffeur Lyft est parti avec mon chat toujours dans la voiture », a tweeté Pandey le 30 septembre. un autre message : « Je suis descendu de la porte côté conducteur et j’ai commencé à marcher vers la porte côté passager pour venir la chercher. Avant que je puisse ouvrir la portière, le chauffeur a commencé à conduire. J’ai cogné sur les vitres arrière et passager et j’ai crié en courant derrière lui, mais il est parti.

Quelques heures après que Pandey ait contacté, Daniel a finalement répondu mais il a affirmé qu’il n’avait pas le chat. Padney a continué à essayer de contacter le conducteur, mais ses tentatives sont tombées dans l’oreille d’un sourd, jusqu’à ce que la police d’Austin soit impliquée. Selon le fil de discussion, Daniel a finalement appelé Padney après que la police de la ville l’ait contacté. Il a apparemment dit qu’il avait pris la fuite parce qu’il était surpris et qu’il était allergique aux chats et qu’il aurait annulé le trajet s’il avait su que Tux était un passager. Néanmoins, Tux a été localisé par les propres enquêteurs de Lyft quelques jours plus tard, juste à un peu plus d’un kilomètre et demi de l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois, comme l’a annoncé la société dans un communiqué. tweeter ce matin.

« Nous sommes très heureux d’annoncer que Tux a retrouvé son propriétaire et nous nous efforçons de garantir que Tux ait tout ce dont elle a besoin en ce moment, y compris la couverture de toutes ses factures vétérinaires », a déclaré un porte-parole de Lyft à Gizmodo dans un e-mail. « Nous travaillons activement avec toutes les personnes impliquées pour bien comprendre la situation et éviter qu’elle ne se reproduise. »

Lyft n’a pas immédiatement répondu à la demande de Gizmodo pour plus d’informations sur ce qui s’est passé entre la disparition de Tux et sa découverte. Cependant, avant de retrouver Tux, Lyft a partagé la nouvelle du félin disparu sur son site Internet. propre blog. Dans ce document, Lyft a demandé les utilisateurs locaux à afficher des dépliants dans la zone annonçant la disparition de Tux. De même, la société a envoyé une notification sur l’application Lyft, demandant aux utilisateurs s’ils avaient vu Tux tout en les redirigeant vers une adresse e-mail désignée. David Risher, PDG de Lyft a sonné sur Twitter, affirmant que « la réponse initiale a été horrible » et que l’entreprise était « très concentrée sur ce sujet ».

Quoi qu’il en soit, perdre un chat pendant quelques jours n’est pas une bonne idée le chauffeur ou la société de covoiturage. Alors que Lyft semble avoir lancé une campagne de bon cœur pour retrouver Tux, le problème touche en premier lieu à un problème plus large concernant les travailleurs à la demande. Embaucher n’importe quel conducteur moyen conduit inévitablement à une variété de balades, de léger à mortel. Lyft et d’autres plateformes de covoiturage comme Uber sont en mesure de tirer profit du travail des chauffeurs avec apparemment peu ou pas de contrôle de qualité ou de responsabilité.