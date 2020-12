La norme mise à jour fournit des conseils pour les ressources énergétiques distribuées

LITTLETON, Mass., 22 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – TUV Rheinland , un chef de file des tests, de l’inspection et de la certification indépendants, a annoncé qu’il était désormais capable d’effectuer des tests d’interopérabilité mandatés par la nouvelle norme IEEE 1547.1-2020. Grâce à cette capacité supplémentaire, TUV Rheinland continue d’être en mesure de fournir une gamme complète de services dans le secteur de l’électricité et de l’énergie en pleine croissance.

La norme IEEE 1547.1-2020 mise à jour établit des directives applicables au niveau national pour les tests dans les ressources énergétiques distribuées (DERS) et les systèmes d’alimentation électrique. Avant cette mise à jour, il y avait peu d’explications pour les fabricants sur la façon de créer des onduleurs, des convertisseurs et des équipements de systèmes d’interconnexion qui étaient conformes au réseau. IEEE 1547.1-2020 et la norme de produit final connexe, UL 1741, ont été modifiées pour résoudre ce problème.

Le Dr Howard Liu, responsable du segment de l’électronique de puissance chez TUV Rheinland, déclare: «De nombreux États américains mettent à jour les exigences d’interconnexion dans le but de moderniser le réseau pour répondre aux demandes croissantes d’énergie et de stockage d’énergie.»

À mesure que les États et les entreprises de services publics adopteront cette nouvelle norme, les équipements devront s’y conformer.

«Les fabricants d’onduleurs photovoltaïques et les autres membres du personnel de l’industrie doivent être sûrs de travailler selon les normes les plus récentes. TUV Rheinland possède plus de 35 ans d’expérience dans la fourniture d’une large gamme de services d’accès au marché pour l’industrie de l’énergie et de l’énergie. En étant capable de réaliser ces nouveaux tests d’interopérabilité sous IEEE 1547.1-2020, TUV Rheinland continue de disposer d’une capacité complète de test, d’inspection et de certification », déclare le Dr Liu.

Pour plus d’informations sur nos services de test d’onduleurs et de convertisseurs, visitez https://www.tuv.com/usa/en/inverter-testing.html .

