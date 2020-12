Pas en septembre, ni en novembre, ni en 2020. La date de sortie du Nokia 7.3 semble toujours glisser vers l’avant, mais le téléphone semble travailler lentement vers le lancement. Les dernières informations proviennent de TUV Rheinland Japan, qui a certifié les batteries de deux modèles.

L’un est peut-être le 7.3 – ou il pourrait être renommé Nokia 7.4 au moment de son lancement (WT340). Celui-ci est évalué à une capacité typique de 5050 mAh. L’autre appareil, vraisemblablement le Nokia 6.3 (ou 6.4), a une cellule d’alimentation légèrement plus petite de 4470 mAh à la place (CN110).







Batterie Nokia 7.3 d’une capacité typique de 5 050 mAh (WT340) • Batterie Nokia 6,3, 4 470 mAh typique (CN110)

À l’époque où Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 690, HMD Global CPO Juho Sarvikas tweeté son enthousiasme à l’idée de lancer un téléphone avec cette puce. La pensée actuelle dans la rumeur est que le Nokia 7.3 utilisera cette puce pour activer la connectivité 5G tout en évitant de marcher sur les orteils du Nokia 8.3 5G (celui-ci utilise le chipset 765G). Auparavant, la rumeur disait que le Nokia 6.3 utilisait le Snapdragon 730, un chipset 4G.

La connectivité peut être l’une des plus grandes différences entre les téléphones de la série 7 et de la série 6 et peut expliquer la nécessité d’une batterie légèrement plus grande sur le 7.3. À part cela, les deux téléphones devraient être assez similaires.



Nokia 7.3 rendu par @OnLeaks

Les premières rumeurs prétendaient que le Nokia 6.3 aurait un appareil photo principal 24MP et un appareil photo ultra-large 12MP (plus deux autres modules), tandis que le 7.3 devrait être mis à niveau vers un capteur 48MP. Cependant, ces rumeurs sont maintenant assez anciennes et leur pertinence n’est pas claire (HMD a peut-être retravaillé les téléphones depuis les premiers prototypes).





Batterie de 3900 mAh pour un autre téléphone Nokia (V730)

Il existe un troisième appareil, le V730, bien que sa petite batterie de 3900 mAh puisse indiquer un modèle bas de gamme. Ou cela pourrait être la batterie Nokia 7.3, le nom du modèle est certainement évocateur. De plus, le Nokia 7.2 ne disposait que d’une batterie de 3500 mAh, il s’agira donc toujours d’une mise à niveau, même si elle était petite.

