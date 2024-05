Tuttosport : Milan rencontre l’agent du capitaine turinois

L’AC Milan a déjà rencontré l’agent d’Alessandro Buongiorno en vue de recruter le défenseur turinois cet été, selon un rapport.

Comme l’a rapporté Tuttosport (via Presse milanaise), Buongiorno est l’un des joueurs en tête de la liste de souhaits de Milan.

Il a une maturité et un style que Milan apprécie et ils pensent qu’il peut remplacer Simon Kjaer et être plus important que le Danois ne l’a été ces dernières saisons.

Une décision pour le Torino ne sera pas simple étant donné que de nombreuses équipes sont intéressées à le signer. L’Inter, la Juventus et Naples sont les compétitions de la Serie A.

En dehors de l’Italie, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont également manifesté leur intérêt. Pour l’instant, Buongiorno se concentre uniquement sur la fin de la saison avec Turin en position en Ligue Europa Conférence.

Ce serait le moyen idéal pour Buongiorno de quitter le club où il s’est avéré être le remplaçant idéal de Gleison Bremer parti pour la Juventus.

Il aura peut-être la chance d’auditionner devant Milan ce week-end alors que les Rossoneri accueilleront Turin à San Siro samedi, mais il se bat pour se remettre d’une blessure et pourrait ne pas se remettre à temps pour ce match.