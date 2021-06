Tusshar Kapoor s’ouvre sur son fils Laksshay, optant pour la FIV, se lie avec le père Jeetendra

Dans une conversation en roue libre avec DNA, l’acteur Tusshar Kapoor, qui a accueilli son fils Laksshay (5) par FIV en 2016, a réfléchi à son parcours de père célibataire tout en s’ouvrant sur sa relation avec son père, la superstar d’antan Jeetendra.

Tusshar a également parlé de son mantra, c’est-à-dire donner l’indépendance à un enfant pour lui permettre de comprendre ses propres batailles. Au cours de la conversation, Tusshar a expliqué pourquoi il avait opté pour la maternité de substitution, qu’il soit ouvert à l’adoption ou non et qu’il soit un parent actif de Laksshay.

Voici quelques extraits de l’entretien :

Q. Vous avez accueilli Lasshay dans votre vie en 2016. Comment repensez-vous au parcours de la parentalité ?

A. Cela a été un grand voyage, je pense que je devrais probablement commencer à écrire un livre. Je veux dire, c’est combien de temps cette réponse serait. Donc si je devais résumer, en quelques mots, je dirais juste que ça a été la partie la plus épanouissante et la plus enrichissante de ma vie.

Q. Quand avez-vous décidé que c’était le bon moment, maintenant je veux être père, quel que soit mon état matrimonial ?

R. Eh bien, j’y pensais depuis quelques années avant de devenir père et je voulais devenir père depuis longtemps pour cela. Mais comme je n’étais pas marié, je ne savais pas vraiment comment m’y prendre. Par conséquent, lorsque j’ai eu l’idée d’entrer dans la vie de famille, même si je ne suis pas marié, et de trouver une nouvelle façon de le faire, j’ai commencé à réfléchir sérieusement à ces lignes. Après y avoir longuement réfléchi, j’ai décidé d’aller de l’avant et de devenir père, quel que soit le statut matrimonial. Je devais me poser ces questions comme si j’étais prêt pour cela ou non. Je devais être fort et me décider avec beaucoup de fermeté car une fois qu’on s’y est mis, il n’y a pas de retour en arrière. Quand j’en étais sûr et quand j’ai su que la réponse venait de l’intérieur, que j’étais prêt à assumer la responsabilité sur mes épaules, c’est là que j’ai décidé de vouloir être père.

Q. Avez-vous pensé aux pressions sociétales ?

R. Oui, bien sûr, j’étais nerveux, parce que je faisais un pas, ce qui, je pense, n’est pas très courant. J’étais, bien sûr, inquiet de savoir si les gens seraient positifs ou non, et quelle serait la réaction, mais on m’a dit et je me rends compte qu’il y a beaucoup d’hommes et de femmes célibataires. J’avais beaucoup d’exemples devant moi, cependant, même après avoir réalisé ces exemples, c’était un peu difficile de prendre cette décision. Mais j’étais forte et l’énergie nerveuse est toujours bonne quand elle est positive.

Q. Avez-vous déjà pensé à adopter ou la FIV était-elle la façon dont vous vouliez opter dès le début ?

R. J’ai toujours été très clair sur le fait que je voulais avoir un enfant à moi, et je suis toujours aussi ouvert à l’idée de l’adoption. Je pense que c’est très noble. Il n’y a pas de bonnes réponses. Je pense que c’est génial si vous pouvez le faire, et j’aimerais le faire un jour. Mais pour ma part, à ce moment-là, je voulais devenir père de mon propre enfant.

Q. Diriez-vous que vous avez inspiré d’autres à suivre vos traces, même votre propre sœur d’ailleurs ?

A. Tout ce que vous faites pour la première fois ou après avoir enfreint les normes de la société, dans un sens, met les gens un peu mal à l’aise au début. Mais je pense que dans l’ensemble, l’Inde est très axée sur la famille. Donc, peu importe comment je choisis d’avoir une famille, je pense que les gens l’accepteront toujours. Si j’ai montré la voie aux autres, alors j’en suis très fier. Et en ce qui concerne ma sœur et quelques autres, je pense qu’ils seront les mieux à même de répondre à la question, pourquoi ils se sont inspirés. Si c’est moi, alors c’est définitivement une autre plume dans ma casquette. Que vous soyez mariés, célibataires, que vous choisissiez d’adopter, en toutes circonstances, être parent est le plus beau sentiment et le plus beau voyage à entreprendre alors n’hésitez pas.

Q. Comment s’est passée votre relation avec votre père Jeetendra ?

A. Nous sommes proches les uns des autres et notre relation est une relation de respect, plutôt que d’être en termes amicaux. Il y a plus de sérieux dans notre relation, ce qui est génial. Chaque relation père-fils est différente. Et nous sommes là l’un pour l’autre. Nous sommes une seule famille, nous sommes ensemble depuis tant d’années. Et je pense que c’est la meilleure façon d’être — s’accrocher à l’idée de garder une famille forte est la meilleure façon de vivre une vie. Je pense que cela vous permet de rester ancré, concentré, de rester responsable. Et je pense que j’ai imbibé ces valeurs de mes parents et je les utilise pour élever mon propre enfant.

Q. Diriez-vous que vous avez retiré des morceaux de votre relation avec votre père et que vous les avez mis en œuvre avec Laksshay ?

R. Certaines choses sont sûres. Mais dans l’ensemble, je suis très différent en tant que père par rapport à mon père. Il était plus le parent qui travaillait comme la plupart des pères indiens, je suis plus le parent actif parce que je suis à la fois le père et la mère. Donc, c’est un genre très différent de parentalité. Mais oui, il y a beaucoup de choses que j’ai apprises de mon père. Forme physique, professionnalisme, patience, clémence. Je ne suis pas un père très strict. Je pense que la clémence est venue de mon père, c’était un père très facile à vivre. Il était strict sur certaines choses, mais sinon, il nous laissait faire notre propre truc. Je pense qu’il reste des kilomètres à parcourir avant de pouvoir vraiment tout résumer.

Q. Diriez-vous que les lignes se sont brouillées aujourd’hui et qu’il s’agit davantage de la parentalité, et non plus de la paternité et de la maternité étant donné les circonstances et l’âge dans lequel nous vivons ?

R. Absolument. Il s’agit plus d’être là pour un enfant en lui donnant une sécurité et un amour inconditionnel. Aidez-le à se sentir à sa place quelque part. Qu’il s’agisse d’un père, d’un père et d’une mère ou d’une mère célibataire, ou de parents qui travaillent, de parents non mariés, il existe de nombreuses combinaisons pour fonder une famille. Et il n’y a pas de règles. Il n’y a pas de bonnes réponses. Il n’y a pas de famille parfaite. Une famille parfaite est celle où l’enfant grandit heureux.

Q. Un message pour ceux qui souhaitent accueillir un enfant dans leur vie mais sont mal à l’aise en raison de l’état civil.

A. Si vous n’êtes pas marié, mais que vous voulez avoir votre propre enfant, je suppose que c’est très bien. Mais si vous êtes en couple et que vous voulez avoir un enfant, je suppose qu’il n’y a aucun mal à se marier. C’est une belle institution. Ce n’est pas que je ne crois pas à l’institution du mariage. Et si vous avez trouvé le bon partenaire de vie et que vous souhaitez fonder une famille, pourquoi ne pas vous marier ! C’est beau d’avoir ce lien et d’être noué, ce qui symbolise le caractère sacré d’une relation belle et pure.