Tusshar Kapoor révèle que les gens lui ont donné des conseils fous de «se battre lors de fêtes» | Nouvelles des gens

New Delhi: l’acteur-producteur Tusshar Kapoor a fait ses débuts avec Mujhe Kucch Kehna Hai, en 2001. Il a joué aux côtés de Kareena Kapoor Khan dans son premier film et a continué à jouer dans de nombreux films en hindi. En revenant sur son parcours filmé, Tusshar a partagé quelques anecdotes avec un quotidien de premier plan.

«Au début de ma carrière, j’étais ce type tranquille. Les gens me donnaient des conseils fous – jhagda karlo fait des fêtes mein, xyz type ke scene mein Shah Rukh Khan ke jaise emote karo et ainsi de suite. C’était vraiment drôle. C’était aussi effrayant parce que je suis issu d’une famille cinématographique et qu’on m’a raconté tout cela. Il était difficile d’imaginer ce que les gens qui venaient de familles non cinématographiques ont traversé », a-t-il déclaré dans une interview à un quotidien de premier plan.

«Les temps ont changé, mais à cette époque, il y avait ces gens qui distribuaient gratuitement des gyaan (conseils) de tous les coins; vous les trouverez facilement en train de tourner les pouces dans les bureaux de production et les décors. Vous commenceriez presque à remettre en question tout ce que vous avez fait. Petit à petit, je me suis dit que si un film est bon et que l’on a été sincère, rien ne peut déranger votre esprit », a-t-il ajouté.

Récemment, Tusshar Kapoor s’est rendu sur Instagram pour avoir terminé 20 ans de Mujhe Kucch Kehna Hai, sa première entreprise. Il a partagé des affiches de Mujhe Kucch Kehna Hai avec une photo de billets pour le film.

Sur le plan du travail, son dernier film en tant que producteur était la vedette d’Akshay Kumar Laxmmi. Tusshar est un parent célibataire au fils Laksshya Kapoor.