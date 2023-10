Tuson, Ari, Lakeyah et Karlae parlent de #TheImpactATL sur BET+

Les stars fastueuses et glamour d’un PARIER+ La série a récemment célébré sa deuxième saison avec une affaire élégante et BOSSIP a été témoin de ce qui s’est passé.

Sujets d’actualité réels Tuson Jewell, Ari Fletcher, Lakeyahet Jerrika « Karlae » de L’Impact ATL se sont rendus au Silver Spot Cinema pour une première soirée marquant la deuxième saison des docu-séries qui suivent leurs vies très médiatisées.

Comme indiqué précédemment, les huit épisodes de la série offrent aux téléspectateurs « un accès illimité à leur vie trépidante et aux événements, conversations et moments les plus importants qui se déroulent dans l’air du temps » de ce groupe d’amis qui fait le buzz.

Les stars de la série, dont « Karlae », qui portait une robe caressant les courbes, des bottes Saint Laurent et un sac à main Givenchy, étaient présentes sur la scène lors de la première soirée #ImpactATL.

Le mannequin/dernier ajout au casting d’#ImpactATL a déclaré à BOSSIP qu’à mesure que les téléspectateurs apprendront à la connaître, ils verront qu’elle « porte son cœur sur sa manche ».

Je suis émue », a déclaré Karlae. «J’ai l’impression que cela permet aux autres de savoir que c’est normal d’être comme ça. Je veux que les gens me regardent et se disent : « Je suis comme ça aussi. »

Ses paroles font écho à celles de Tuson, qui est passée de star de soutien à membre à plein temps de #TheImpactATL cette saison.

« Je pense que c’est juste que tout le monde l’aime », a déclaré à BOSSIP le rappeur inspiré par Nicki Minaj, Lil Kim, Missy Elliott et Tupac. « Je pense que c’est vraiment à propos de moi : ils m’aiment. Les gens s’entendent avec moi, je fais ce que je fais pour vous tous.

Quant à Lakeyah, elle a déclaré à BOSSIP qu’elle était ravie que les téléspectateurs voient son élévation cette saison et ses interactions avec ses proches ; y compris sa meilleure moitié.

« Vous allez tous voir une telle croissance », a déclaré la princesse de Quality Control. «Vous allez voir ma famille, je n’ai pas eu l’occasion de les mettre dans la première saison parce que nous traversions tellement de choses personnellement, vous allez tous entrer dans ma relation, vous allez tous vous occuper de mes affaires.

Ari Fletcher avait des sentiments similaires et a noté que cette saison de l’émission à succès BET+ était particulièrement émouvante pour elle à filmer.

«Je ressens une vraie, vraie, vraie confiance à propos des relations dans ma vie», a déclaré The Don à BOSSIP. « Cela devient vraiment sérieux. Ça va être très émouvant aussi, ça va être très difficile pour moi de regarder.

Appuyez sur le flip pour voir la multitude de célébrités qui sont venues #L’ImapctATL dépistage.