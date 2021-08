Turquoise Miami confirme une nouvelle tragique dans une publication déchirante sur Instagram

Lauren, la fille de quatre ans de FETTY Wap, est décédée, a confirmé sa mère.

Lauren Maxwell, née le 7 février 2017, était le seul enfant de Fetty avec Turquoise Miami, une danseuse et artiste musicale américaine.

Le rappeur Fetty Wap aux MTV Music Video Awards 2019 Crédit : Getty

Turquoise a partagé une douce vidéo de la petite Lauren dans une piscine Crédits : fineassturquoise/Instagram

Des rapports ont commencé à apparaître le mois dernier selon lesquels la jeune fille du rappeur était décédée, mais aucune cause de décès n’a été révélée.

Dimanche, l’ex du rappeur, la maman de Lauren Turqoise, a confirmé la tragique nouvelle avec un post déchirant sur Instagram.

Partageant une vidéo de Lauren dans une piscine, Turqouise a écrit: « C’est ma sirène princesse Aquarius incroyable, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue. Si vous voyez ce post défiler avec son commentaire ou dites simplement à « Je t’aime LAUREN » parce qu’ils disent que les âmes peuvent sentir ton amour #rip »

Fetty n’avait pas officiellement confirmé le décès de Lauren, cependant, le mois dernier, il a semblé lui rendre hommage.

Fetty Wap a semblé confirmer le décès de sa fille dans un message le mois dernier Crédit : Instagram

Fetty Wap avec sa fille Lauren, sa seule fille connue avec l’ex Turquoise Miam

Turquoise a déjà appelé Fetty sur son prétendu manque de parentalité de Lauren

Le rappeur a publié une histoire sur Instagram après sa performance au festival Rolling Loud de Miami dimanche soir.

« LoLo papa a fait ça pour toi hier soir, petite fille », a-t-il écrit, accompagné d’un papillon, d’une colombe et d’un cœur emoji.

Il a ensuite partagé une vidéo de lui chantant son tube Come My Way, avec « Listen LoLo » griffonné sur l’écran.

Cependant, il n’a pas mentionné sa fille pendant son set de 20 minutes.

Fetty, qui est né Willie Junior Maxwell, est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain qui s’est fait connaître lorsque son single Trap Queen de 2015 a atteint la deuxième place du Billboard Hot 10 américain.

Il aurait été en couple avec Turquoise à l’époque de la naissance de Lauren.

Alors que Turquoise, une danseuse et musicienne américaine, n’est pas souvent à l’honneur, elle est brièvement devenue célèbre au cours de sa relation avec Fetty.

En 2018, elle a sorti une chanson sur Spotify, intitulée Trap B****h.

Turquoise, qui est également connue sous le nom de Lisa, a déjà appelé Fetty sur son prétendu manque de parentalité de Lauren, affirmant que le rappeur n’avait pas fourni un soutien adéquat à leur fille.

Dans une publication sur Instagram, elle a écrit: « Je vais réserver ce vol pour que je puisse personnellement demander à ce n**** quand il envisage de payer une pension alimentaire pour enfants ou d’obtenir sa fille parce que cela fait deux ans et je suis curieuse. »

« Je ne vais plus supplier un **** d’être papa pour faire tout ce qu’un papa est censé faire », a-t-elle ajouté.

Fetty n’a jamais répondu à ces affirmations.

PÈRE DE SIX

Le rappeur aurait au moins six enfants de cinq mères différentes. Lauren est le cinquième enfant de Fetty.

En 2019, Fetty et son ex Alexis Skyy ont eu un problème de santé avec leur fille d’un an Alaiya lorsqu’elle a été précipitée en chirurgie cérébrale d’urgence pour réparer un shunt défectueux.

Les parents ont demandé aux fans de prier pour le bébé, qui est né prématurément.

Selon les rapports du Mail Online, elle souffre d’hydrocéphalie, une maladie qui provoque des saignements et du liquide dans le cerveau.

Skyy, une star de la télé-réalité, avait demandé aux fans de l’aide sur les réseaux sociaux avant qu’Alaiya ne subisse une intervention chirurgicale.

» Des prières pour mon bébé, s’il vous plaît « , a-t-elle posté avec des émojis de prière et de cœur.

Alexis et Fetty se sont séparés en 2016, à peu près au moment où il a commencé à sortir avec Turquoise Miami.

Alors que Fetty et Turquoise n’ont encore rien dit publiquement sur la mort de leur fille, Fetty s’est rendue sur Facebook à l’époque pour publier un emoji au cœur brisé.

Sur un compte sur lequel il s’appelle ZooVier Jordan – le nom de son « alter-ego », Fetty a posté « 24 juin » associé à l’emoji.

Le message original du 26 juin avait été répété le 27 juin, puis le 28 juin.

Des dizaines de fans et de followers ont commenté la publication, beaucoup pour exprimer leurs condoléances et d’autres pour réprimander Fetty pour son prétendu manque de parentalité de l’enfant.

Turquoise est une danseuse et musicienne américaine, qui aurait été avec Fetty de 2016 à 2017