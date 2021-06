Turquie vs. Italie – Rapport du match de football – 11 juin 2021

L’Italie a inscrit trois buts en seconde période pour une victoire 3-0 sur la Turquie dans le groupe A du match d’ouverture du Championnat d’Europe 2020 à Rome vendredi.

Reporté d’un an, le plus grand événement footballistique depuis que le coronavirus a paralysé le monde a débuté vendredi au Stadio Olimpico – une étape importante pour les sports européens et mondiaux.

L’Italie de Roberto Mancini est entrée dans le match sur une série de 27 matches sans défaite et sa belle forme s’est manifestée dès le début du match. Azzurri dominé la possession et s’est rapproché avec une paire de têtes de corners juste après la marque des 20 minutes.

L’Italie a intensifié la pression à l’approche de la mi-temps et, après un jeu de construction complexe, Ciro Immobile a été suspendu dans la surface pour tirer directement sur le gardien turc Ugurcan Cakir alors que les équipes entraient dans la pause bloquées dans un match nul 0-0. .

La pression exercée sur la défense turque s’est finalement révélée lorsque Merih Demiral a par inadvertance envoyé le ballon dans son propre filet sur un centre de Domenico Berardi et que l’Italie a pris l’avantage peu après la reprise.

Une bousculade dans le but a conduit à la deuxième place de l’Italie, Immobile sautant sur un ballon libre devant le but turc et tirant à la maison pour doubler l’avantage de l’équipe de Mancini.

Lorenzo Insigne a mis le match à l’écart pour l’Italie à la 79e minute, récoltant un magnifique tir pour la première fois après que le Turc Cakir ait accroché un coup de pied de but directement à l’équipe adverse et que l’Italie ait bondi pour son troisième.

La Turquie affrontera ensuite le Pays de Galles dans le groupe A, tandis que l’Italie affrontera la Suisse, les deux matchs étant disputés le mercredi 16 juin.