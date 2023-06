Turquie v Pays de Galles, France v Grèce, et plus: Qualifications Euro 2024 – en direct

En savoir plus

En parlant d’O’Neills, eh bien, dans ce cas, un O’Neil, Bournemouth a un nouveau manager. C’est dur, le départ de Martin a bouleversé quelques personnes, notamment l’homme lui-même qui n’a été informé de la décision que ce matin. Mais c’est une décision astucieuse et impitoyable de la part des Cherries.

Il convient de garder à l’esprit que l’Irlande du Nord aurait pu quitter Copenhague avec un point sans une décision cruelle du VAR à la 94e minute.

Michael O’Neill pensait que le débutant adolescent, Callum Marshall, avait empoché l’égalisation tardive, seulement pour que le but soit refusé car Jonny Evans était hors-jeu à la suite d’un contrôle VAR qui a duré cinq minutes.

«Je pense que cela dépend en grande partie de la cohérence du travail que nous faisons. Ce dont nous étions très satisfaits, c’est une grande partie de ce que nous avons fait sans possession de balle vendredi soir. dit O’Neill.

« Il s’agit de ne pas essayer de ne pas être passif à aucun moment du match. Nous avons travaillé de manière cohérente dans un court laps de temps, à la fois en mars et ce mois-ci, pour essayer de nous améliorer hors de possession.

« En fin de compte, notre qualité de jeu sera déterminée par nos propres joueurs individuels et la structure de notre équipe. Et puis la confiance. Une ambiance positive ici [Windsor] conduit généralement à une performance positive et c’est, espérons-le, ce que nous obtiendrons.

Peut-être que jouer sur leur propre patch peut leur donner l’ascenseur dont ils ont besoin.