Turquie : Un suspect terroriste tué dans une fusillade après un attentat suicide | Nouvelles du monde

Un kamikaze a fait exploser un engin explosif devant des bâtiments gouvernementaux à Ankara, la capitale turque.

Deux policiers ont été blessés lors de l’attaque de dimanche matin, quelques heures avant la réouverture prévue du Parlement après trois mois de vacances d’été.

Deux terroristes ont perpétré l’attaque, a déclaré le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya. L’un est mort dans l’explosion et l’autre a été tué dans une fusillade avec la police.

Les policiers blessés sont soignés à l’hôpital et ne sont pas dans un état grave, selon les médias.

Des images télévisées ont montré des équipes anti-bombes travaillant à proximité d’un véhicule garé dans la zone, située à proximité de la Grande Assemblée nationale turque et d’autres bâtiments gouvernementaux.

Un lance-roquettes a pu être aperçu à proximité du véhicule.

Aucune information n’a été disponible dans l’immédiat sur les agresseurs. Des groupes militants kurdes et d’extrême gauche ainsi que le groupe État islamique ont mené par le passé des attaques meurtrières dans tout le pays.

Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a déclaré qu’une enquête avait été ouverte sur « l’attaque terroriste ».

« Ces attaques n’entraveront en aucun cas la lutte de la Turquie contre le terrorisme », a-t-il écrit sur X.

« Notre lutte contre le terrorisme se poursuivra avec plus de détermination. »

Cet attentat, le premier à frapper Ankara depuis plusieurs années, survient près d’un an après que six personnes ont été tuées et 81 blessées dans une explosion dans une rue piétonne très fréquentée du centre d’Istanbul en novembre de l’année dernière.