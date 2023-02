Turquie : un fort séisme de magnitude 7,8 frappe près de Gaziantep

Un fort tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie tôt lundi et a été ressenti de l’autre côté de la frontière au Liban et en Syrie.

Le séisme a frappé à 04h17 heure locale (01h17 GMT). Il était centré à environ 32 km (20 miles) de Gaziantep, une grande ville et capitale provinciale du sud-est du pays.

Le tremblement de terre a frappé à environ 26 km (16 miles) de la ville de Nurdağı. Il faisait 17,7 km (11 miles) de profondeur, selon l’US Geological Survey. Un fort tremblement de 6,7 a grondé environ 10 minutes plus tard.

Des habitants fouillent les décombres d’un immeuble détruit par le tremblement de terre en Turquie. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

La région méridionale de Gaziantep – l’un des principaux centres industriels et manufacturiers de la Turquie – borde la Syrie. Des secousses ont été signalées au Liban, en Grèce, en Syrie, en Israël et à Chypre.

Les autorités turques n’ont pour l’instant fait état d’aucun mort ni blessé, mais des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des bâtiments détruits dans plusieurs villes du sud-est du pays.

Plusieurs immeubles d’appartements se sont effondrés après un puissant tremblement de terre dans le sud de la Turquie pic.twitter.com/wydrBj94RL – Nouvelles BNO (@NouvellesBNO) 6 février 2023

Horrible nouvelle du tremblement de terre de ce soir à #Dinde & nord #Syrie — les dégâts semblent considérables. La région de l’épicentre abrite des millions de réfugiés et de personnes déplacées, dont beaucoup vivent dans des tentes et des structures de fortune. C’est le scénario cauchemar absolu pour eux. Et c’est l’hiver. pic.twitter.com/oACzWYtWb2 – Charles Lister (@Charles_Lister) 6 février 2023

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

Düzce a été l’une des régions touchées par un tremblement de terre de magnitude 7,4 en 1999, le pire à avoir frappé la Turquie depuis des décennies. Ce séisme a tué plus de 17 000 personnes, dont environ 1 000 à Istanbul.

Les experts ont depuis longtemps averti qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, ce qui a permis une construction généralisée sans précautions de sécurité.

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazığ en janvier 2020, tuant plus de 40 personnes. Et en octobre de la même année, un séisme de magnitude 7,0 a frappé la mer Égée, tuant 114 personnes et en blessant plus de 1 000.

Plus à venir

L’Agence France-Presse et Associated Press ont contribué à ce rapport