Turquie, Syrie, nombreuses victimes, trop peu de temps

L’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré que le nombre de morts dans le pays était passé à 6 234 alors que davantage de corps avaient été récupérés. Plus de 8 000 morts ont été signalés, y compris ceux de la Syrie voisine.

GAZIANTEP, Turquie – Des équipes de secours à peine déployées ont travaillé toute la nuit jusqu’à mercredi, retirant davantage de corps des décombres de milliers de bâtiments abattus en Turquie et en Syrie par un tremblement de terre catastrophique qui a tué plus de 8 000 personnes, leur tâche sinistre parfois ponctuée par la joie de trouver quelqu’un encore en vie.

Alors que le gouvernement appelait à envoyer davantage d’aide dans la zone sinistrée, le président Recep Tayyip Erdogan devait se rendre mercredi dans la ville de Pazarcik, l’épicentre du séisme, et dans la province la plus touchée de Hatay.

Près de deux jours après que le séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, les sauveteurs ont sorti un garçon de trois ans, Arif Kaan, des décombres d’un immeuble effondré à Kahramanmaras, une ville non loin de l’épicentre.

Avec le bas du corps du garçon coincé sous des dalles de béton et des barres d’armature tordues, les équipes d’urgence ont posé une couverture sur son torse pour le protéger des températures sous le point de congélation tout en coupant soigneusement les débris loin de lui, conscients de la possibilité de déclencher un autre effondrement.

Le père du garçon, Ertugrul Kisi, qui avait lui-même été secouru plus tôt, sanglotait alors que son fils était libéré et chargé dans une ambulance.

Quelques heures plus tard, les sauveteurs ont sorti Betul Edis, 10 ans, des décombres de sa maison dans la ville d’Adiyaman. Au milieu des applaudissements des spectateurs, son grand-père l’a embrassée et lui a parlé doucement alors qu’elle était chargée dans une ambulance.

Mais de telles histoires ont eu lieu un peu plus de deux jours après le tremblement de terre de lundi avant l’aube, qui a frappé une vaste zone et détruit des milliers de bâtiments, avec des températures glaciales et des répliques continuelles compliquant les efforts de sauvetage.