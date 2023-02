Turquie-Syrie : Avertissement car les escrocs utilisent le tremblement de terre pour récolter des dons

Les escrocs exploitent la tragédie du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie pour voler de l’argent aux utilisateurs de médias sociaux caritatifs qui cherchent à faire un don à ses victimes, a averti un rapport.

Les escrocs ont été surpris en train de publier des images et des vidéos de la tragédie – dont certaines sont fausses – sur des plateformes telles que TikTok et Twitter, ainsi que des messages tels que « Priez pour la Turquie », « Aidons la Turquie » et « Faites un don pour les victimes du tremblement de terre ». .

Mais tout en prétendant collecter des fonds pour les survivants de la catastrophe – qui a fait plus de 35 000 morts et des millions d’autres sans abri, nourriture ou eau – les escrocs canalisent plutôt les fonds donnés sur leurs propres comptes.

Sur TikTok Live, les créateurs de contenu peuvent gagner de l’argent grâce aux cadeaux numériques qui leur sont envoyés via la plateforme, qui est particulièrement populaire parmi les jeunes générations.

C’est l’une des méthodes découvertes dans les rapports de Ordinateur qui bipe (un site d’information axé sur la cybersécurité) et le Bbcqui est utilisé par les escrocs pour récolter de l’argent auprès des utilisateurs émus par la tragédie.

Cette image a été utilisée par des escrocs dans des messages demandant des dons aux victimes du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie, qui a tué plus de 35 000 personnes. L’image émotive a été générée par l’IA, le pompier ayant six doigts sur sa main droite

Les rapports ont mis en évidence des exemples d’escroqueries que les journalistes ont trouvées en ligne. Un compte, qui aurait été diffusé en direct pendant plus de trois heures, a montré une vue aérienne pixélisée des bâtiments détruits lors du tremblement de terre catastrophique.

Le rapport indique que l’image était accompagnée de bruits d’explosions. « Aidons la Turquie. Don », indique la légende de la vidéo. Un pouce violet avec une étiquette “don” pouvait être vu dans une capture d’écran du message, encourageant les téléspectateurs à envoyer de l’argent.

Une autre vidéo diffusée en direct montrait une photo d’un enfant portant un chapeau bleu clair et une écharpe assortie, fuyant une explosion, a déclaré la BBC.

“S’il vous plaît, aidez à atteindre cet objectif” était le message de l’hôte, dans un plaidoyer pour les cadeaux TikTok.

Cependant, la fonction de recherche d’images inversées de Google – utilisée par la BBC et recréée par MailOnline – constate que l’image a déjà été utilisée en 2018, bien avant le tremblement de terre, avec une légende différente qui dit : “Stop Afrin Genocide”.

Il s’agit d’une référence à une ville du nord-ouest de la Syrie, qui a vu les forces turques et leurs alliés de l’opposition syrienne s’affronter avec une milice kurde en 2018.

Les escrocs utilisent également Twitter pour partager des messages émotifs ainsi que des liens vers la crypto-monnaie demandant des dons aux utilisateurs.

La BBC a déclaré qu’un compte avait publié le même appel huit fois en 12 heures, partageant la même image d’un pompier tenant un enfant entouré de bâtiments effondrés.

Une autre vidéo diffusée en direct montrait une photo d’un enfant portant un chapeau bleu clair et une écharpe assortie, fuyant une explosion (photo), a déclaré la BBC. L’image, cependant, provient de 2018 et n’est pas celle d’un enfant pris dans la catastrophe du tremblement de terre en cours

Sur la photo: un faux compte Twitter exhortant les gens à faire un don à un lien PayPal

Sur la photo: une page de dons PayPal demandant des dons aux survivants du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie, qui s’est avérée fausse

Cependant, dans une autre couche de tromperie, l’image partagée n’était pas réelle.

Selon le journal grec OEMA, il a été généré par le logiciel d’intelligence artificielle Midjourney. En plus d’autres signes que l’image n’était pas une vraie photographie, on a vu que le pompier avait six doigts à la main droite.

La BBC a également déclaré que l’adresse du portefeuille de crypto-monnaie avait été utilisée dans d’autres tweets frauduleux depuis 2018. Une deuxième adresse dans le même tweet avait été publiée sur l’équivalent russe de Facebook, VK, avec du contenu pornographique.

Le rapport indique que ses auteurs ont contacté la personne derrière le compte Twitter, qui a nié être un escroc.

La personne a déclaré à la BBC que son objectif était “d’aider les personnes touchées par le tremblement de terre”. Le diffuseur a déclaré qu’il n’avait pas envoyé de reçus pour étayer sa réclamation.

Il a également déclaré avoir trouvé d’autres exemples sur Twitter de personnes créant de faux comptes de collecte de fonds et publiant des liens vers une page de collecte de fonds PayPal.

Un exemple d’un tel compte a été nommé @TurkeyRelief. Il a rejoint la plate-forme en janvier et comptait 31 abonnés, et vante les dons via PayPal. La page avait collecté 900 $ sur son objectif de 20 000 $ au moment de sa suspension.

Le compte Twitter a également été suspendu.

La BBC a déclaré qu’il s’agissait de l’une des plus de 100 collectes de fonds lancées sur PayPal pour demander des dons à la catastrophe du séisme entre la Turquie et la Syrie. Bleeping Computer aurait trouvé des pages qui dirigeaient les dons vers des portefeuilles PayPal personnels.

Le site d’actualités technologiques a noté que PayPal n’a pas opéré en Turquie depuis 2016, de sorte que les comptes Twitter avec des noms d’utilisateur qui sonnent “turc” et prétendent être basés en Turquie – tout en étant liés à un compte PayPal – ne sont probablement pas fiables.

Bleeping Computer a également signalé de fausses œuvres caritatives et des e-mails envoyés par des escrocs. Des pratiques similaires ont été observées pour exploiter la guerre en Ukraine, a-t-il déclaré.

PayPal a déclaré à la BBC que si de nombreux comptes avaient “les meilleures intentions”, il était inévitable que certains tentent d’exploiter des personnes caritatives.

“Les équipes de PayPal travaillent toujours avec diligence pour examiner et interdire les comptes, en particulier à la suite d’événements comme le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, afin que les dons aillent aux causes prévues”, a-t-il déclaré au diffuseur dans un communiqué.

TikTok a déclaré qu’il était “attristé” par le tremblement de terre et qu’il contribuait aux efforts de secours. “Nous travaillons également activement pour empêcher les gens d’arnaquer et d’induire en erreur les membres de la communauté qui souhaitent aider”, a déclaré la BBC.

La plate-forme chinoise a été critiquée dans le passé après que des enquêtes aient révélé qu’elle absorbe 70% des dons effectués via l’application. La société dit que c’est moins.

La commission caritative britannique a a exhorté le public à “donner en toute sécurité” pour soutenir les efforts d’aide en Turquie et en Syrie.

Helen Stephenson, directrice générale de la Charity Commission, a salué la générosité des gens qui ont fait des dons aux fonds de secours pour les survivants de la catastrophe.

Cependant, elle a également averti que les fraudeurs et les escrocs profiteraient de l’occasion pour essayer de profiter des personnes de bonne humeur.

“Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie ont eu un impact dévastateur, et les reportages quotidiens et le nombre croissant de morts rendent la lecture affligeante, mais la réponse du public témoigne de l’incroyable gentillesse et générosité qui existe en Grande-Bretagne”, a-t-elle déclaré dans une déclaration publiée sur MailOnline.

«Malheureusement, de tels événements offrent également des opportunités aux fraudeurs et aux escrocs. Au fur et à mesure que de nouvelles avenues deviennent disponibles, y compris les plateformes de médias sociaux populaires, les escrocs trouveront de nouvelles façons d’essayer d’inciter les gens à détourner des fonds des personnes dans le besoin.

Les gens attendent des nouvelles de leurs proches alors que les équipes de recherche et de sauvetage fouillent les décombres des bâtiments effondrés à Kahramanmaras le 14 février 2023

«Cependant, le public ne devrait pas laisser cela l’empêcher de contribuer à aider les personnes confrontées aux impacts choquants des récents tremblements de terre. Au lieu de cela, nous rappelons à tout le monde de toujours suivre nos étapes clés pour éviter les escrocs lors d’un don, comme la vérification de notre registre en ligne ”, a déclaré Mme Stephenson.

La commission caritative a déclaré qu’il y a cinq étapes que les gens peuvent suivre pour vérifier que leurs dons vont à une véritable cause caritative.

Il conseille aux gens de vérifier Registre des organismes de bienfaisanceassurez-vous que l’organisme de bienfaisance est authentique avant d’envoyer des fonds, faites attention lorsque vous répondez aux e-mails ou cliquez sur des liens, effectuez des recherches en ligne sur l’organisme de bienfaisance avant de faire un don et recherchez les signes d’accréditation.

Il exhorte également les gens à contacter la police ou à Action Fraud s’ils pensent que quelqu’un qui collecte des dons de bienfaisance n’est pas authentique.