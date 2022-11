Turquie : plus d’étapes sont nécessaires pour un clin d’œil à la candidature des États nordiques à l’OTAN

BUCAREST (AP) – La Suède et la Finlande ont fait quelques progrès pour répondre aux préoccupations d’Ankara en matière de sécurité, mais doivent encore prendre des “mesures concrètes” pour obtenir l’approbation de la Turquie pour leur candidature à l’adhésion à l’OTAN, a déclaré mercredi le ministre turc des Affaires étrangères.

Entre-temps, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné qu’« il est temps de les accueillir en tant que membres à part entière de l’alliance ». L’alliance militaire est impatiente d’ajouter les deux nations nordiques à ses rangs.

La Suède et la Finlande ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire et ont demandé à devenir membres de l’alliance après que les forces russes ont envahi l’Ukraine en février, craignant que la Russie ne les cible ensuite.

La Turquie, qui a accusé les pays nordiques d’ignorer les menaces contre la Turquie des militants kurdes et d’autres groupes qu’elle considère comme des terroristes, n’a pas approuvé leur adhésion. Les parlements turc et hongrois doivent encore ratifier leurs demandes. Les 28 autres pays de l’OTAN l’ont déjà fait.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a rencontré mardi ses homologues suédois et finlandais en marge d’une réunion de l’OTAN à Bucarest.

« Ces deux pays ont pris des mesures pour remplir leurs obligations. Nous n’ignorons pas les mesures qui ont été prises », a déclaré Cavusoglu aux journalistes turcs mercredi. “Cependant, il n’y a pas encore de développement concret sur certaines questions telles que l’extradition (des suspects recherchés par la Turquie) et le gel des avoirs des terroristes.”

“Nous (leur) avons rappelé qu’en fin de compte, c’est le peuple turc et le parlement turc qui doivent être convaincus”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Suède et de la Finlande a semblé plus optimiste.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré à la chaîne suédoise SVT que “des progrès étaient en cours” concernant l’adhésion à l’OTAN et qu’il se rendrait bientôt en Turquie.

« D’autres discussions y attendent avec mon collègue le ministre turc des affaires étrangères. Je suis également impatient d’avoir l’opportunité de faire des rapprochements », a déclaré Billström.

Le ministre a ajouté : « au fur et à mesure que les pourparlers avancent, nous pourrons probablement atteindre un point où le parlement (turc) pourra ratifier » l’adhésion de la Suède et de la Finlande.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a déclaré aux médias finlandais que les discussions s’étaient déroulées dans un esprit constructif et pragmatique.

“Nous avons reçu la confirmation (de la Turquie) que les conditions pour la Finlande ont également été remplies à bien des égards, comme convenu précédemment”, a déclaré Haavisto au radiodiffuseur public finlandais YLE dans des commentaires publiés mercredi.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est dit convaincu que les deux pays nordiques rejoindraient bientôt l’alliance. Il a déclaré aux journalistes à Bucarest que par rapport aux précédents élargissements de l’OTAN, le processus actuel “se déroule à une vitesse record”.

« La Turquie, la Suède et la Finlande s’engagent directement, ainsi qu’avec l’OTAN, pour s’assurer que les préoccupations de la Turquie sont pleinement prises en compte, y compris les préoccupations concernant sa sécurité. Ce processus progresse et je suis très confiant… que la Finlande et la Suède seront bientôt officiellement de nouveaux membres de l’alliance », a-t-il déclaré.

Cavusoglu a déclaré que le nouveau gouvernement suédois était plus “sincère” et “déterminé que le gouvernement précédent” à répondre aux exigences de sécurité de la Turquie et avait apporté quelques modifications législatives.

« Nous devons encore voir leur mise en œuvre. Certaines lois entreront en vigueur avec la nouvelle année », a déclaré Cavusoglu.

The Associated Press