Turquie : Erdogan réélu président

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu, selon des données non officielles de l’agence publique Anadolu, dans un second tour tendu après avoir échoué à obtenir plus de 50% des voix requises pour une victoire pure et simple au premier tour en mai. 14.

Avec 97% des urnes ouvertes, Erdogan a obtenu 52,1% des voix au second tour dimanche, battant son adversaire, Kemal Kilicdaroglu, qui a remporté 47,9%.

Le Conseil électoral suprême officiel n’a pas encore confirmé les résultats.

La victoire signifierait qu’Erdogan, 69 ans, prolongerait de cinq ans son règne de 20 ans et le verrait également faire passer la Turquie au-delà du centenaire de la fondation de la république en octobre.

Erdogan a obtenu 49,52 % des voix le 14 mai, tandis que son Kilicdaroglu a obtenu 44,88 %.

Alors que le titulaire est entré dans le second tour avec un fort élan et un avantage sur son rival, ses chances ont été renforcées par l’approbation du nationaliste Sinan Ogan qui est arrivé troisième dans la course présidentielle.

Ogan a cité le Parti de la justice et du développement d’Erdogan (Parti AK) remportant une majorité parlementaire comme raison de sa décision. Le parti AKP et ses alliés ont obtenu 323 sièges au parlement de 600 membres lors d’élections simultanées tenues le 14 mai.

Erdogan a mieux performé que prévu au premier tour dans les régions frappées par des tremblements de terre dévastateurs en février qui ont tué plus de 50 000 personnes dans le pays, déconcertant les critiques alors que le gouvernement était critiqué pour sa lenteur à réagir à la catastrophe.

En fin de compte, l’homme qui a dirigé la Turquie pendant plus de deux décennies a combattu ce que de nombreux observateurs avaient déclaré être son défi le plus difficile à ce jour, alors que Kilicdaroglu a formé une alliance à six pour le vaincre, qui comprenait le CHP, un parti nationaliste et d’anciens alliés d’Erdogan. .

Le président turc Tayyip Erdogan. AFP PHOTO : Adem Altan, AFP

La position du président était précaire compte tenu de l’aggravation de la crise économique en Turquie, de la montée de l’inflation et de la dévaluation de la monnaie, ainsi que de l’énergie derrière la campagne de l’opposition, en particulier chez les jeunes.

Kilicdaroglu a mené une campagne plus acharnée dans les jours qui ont précédé le second tour, affinant sa rhétorique sur la question controversée des réfugiés syriens et autres et s’engageant à les renvoyer chez eux afin de capter les votes des nationalistes.

Cela n’a pas suffi à renverser le dirigeant de longue date de la Turquie, qui est président depuis 2014 et Premier ministre depuis 2003.

Ces élections ont été présentées comme les plus importantes depuis les premiers scrutins multipartites équitables en Turquie en 1950 – se résumant à un choix entre cinq années supplémentaires d’Erdogan, l’homme politique le plus titré du pays, ou une nouvelle direction sous un ancien parti, le CHP. , qui a tenté de se réinventer ces dernières années.

Les élections de 2023 ont pris une importance supplémentaire alors que l’année marque le centenaire de la République de Turquie. Le fondateur du pays, Mustafa Kemal Atatürk, a également créé le CHP, qui a gouverné selon un système largement à parti unique pendant 27 ans.

Ce n’était que la troisième fois que la Turquie votait directement pour un président. Les deux compétitions précédentes avaient abouti à une victoire pure et simple d’Erdogan au premier tour, de sorte qu’un second tour a été un territoire inexploré pour le pays.