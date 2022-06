Turquie : des avions qatariens et azerbaïdjanais se joignent à la lutte contre les incendies de forêt

ANKARA, Turquie (AP) – Des avions largueurs d’eau d’Azerbaïdjan et du Qatar ont rejoint vendredi la lutte contre un incendie de forêt alimenté par le vent qui a brûlé pendant un quatrième jour près d’une station balnéaire populaire du sud-ouest de la Turquie.

Le ministre turc des Forêts, quant à lui, a déclaré que l’incendie était peut-être sur le point d’être maîtrisé, mais que le vent présentait toujours un risque.

L’incendie a éclaté mardi dans la région de Bordubet, près de Marmaris sur la côte de la mer Égée, et s’est propagé rapidement, noircissant des pans de forêt de pins et chassant des centaines de personnes de leurs maisons.

Au moins 29 personnes ont été touchées par l’incendie et 12 d’entre elles ont été transportées dans des hôpitaux pour y être soignées, a déclaré le ministre de la Santé Fahrettin Koca sur Twitter. Deux personnes restent hospitalisées, a-t-il dit.

“La détresse est, dans une large mesure, terminée”, a déclaré aux journalistes Vahit Kirisci, le ministre de l’Agriculture et des Forêts, avertissant que le vent reste une menace.

Les autorités ont arrêté jeudi un homme de 34 ans qui aurait avoué avoir allumé l’incendie à la suite d’une dispute avec des membres de sa famille, a déclaré le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu.

Plus de 2 500 pompiers et 41 avions et hélicoptères largueurs d’eau ont été déployés pour combattre l’incendie. Vendredi, un avion d’Azerbaïdjan et trois hélicoptères du Qatar ont joint leurs efforts.

Plus de 400 personnes ont été évacuées de leur domicile par mesure de précaution, a indiqué l’agence turque de gestion des catastrophes, l’AFAD. Environ 3 000 hectares (environ 7 400 acres) de forêt sont touchés, a déclaré Kirisci.

Les conditions de sécheresse prolongées dans plusieurs pays méditerranéens, une vague de chaleur la semaine dernière qui a atteint le nord de l’Allemagne et les coûts élevés du carburant pour les avions nécessaires à la lutte contre les incendies de forêt ont accru les inquiétudes dans toute l’Europe cet été.

L’été dernier, des incendies alimentés par des vents violents et des températures torrides ont ravagé les forêts des régions méditerranéennes et égéennes de la Turquie, y compris Marmaris. Les incendies de forêt, qui ont tué au moins huit personnes et d’innombrables animaux, ont été décrits comme les pires de l’histoire de la Turquie.

Le gouvernement a été critiqué pour sa réponse et sa préparation inadéquates à la lutte contre les incendies de forêt à grande échelle, notamment le manque d’avions de lutte contre les incendies modernes.

The Associated Press