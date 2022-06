Turquie : des avions qatariens et azerbaïdjanais se joignent à la lutte contre les incendies de forêt

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’incendie a éclaté mardi dans la région de Bordubet, près de Marmaris sur la côte de la mer Égée, et s’est propagé rapidement, noircissant des pans de forêt de pins et chassant des centaines de personnes de leurs maisons.

Plus de 2 500 pompiers et 41 avions et hélicoptères largueurs d’eau ont été déployés pour combattre l’incendie. Vendredi, un avion d’Azerbaïdjan et trois hélicoptères du Qatar ont joint leurs efforts.