Turquie 2 – 1 Ecosse

Un bel effort en solo de John McGinn n’a pas suffi à l’Ecosse puisque leur invincibilité s’est terminée par une défaite 2-1 contre la Turquie lors d’un match amical mercredi soir.

Les deux nations étant absentes de la Coupe du monde au Qatar, c’était le début de leurs préparatifs pour les qualifications pour l’Euro 2024, mais la Turquie semblait mieux préparée pour cette campagne pendant la première heure.

Le hors concours Hakan Calhanoglu a testé à deux reprises Craig Gordon à distance tôt avant de traverser pour l’ancien défenseur prêté de Liverpool Ozan Kabak (40 ans) pour diriger les hôtes juste avant la pause.

Le marquage de Scott McTominay et Grant Hanley sur ce coup franc était lâche et Kabak avait déjà secoué la barre d’un corner, l’Ecosse semblant vulnérable sur coups de pied arrêtés.

Les hôtes ont mérité deux sans faute lorsque Cengiz Under (49) a pressé son tir entre les jambes de Scott McKenna après une contre-attaque rapide et cela devenait une nuit inquiétante pour l’équipe de Steve Clarke, quels que soient les sept changements qu’ils avaient apportés à partir de leur match nul pour la promotion de la Ligue des Nations avec l’Ukraine la dernière fois.

Mais la course au volant de McGinn (62) loin de Caglar Soyuncu et l’excellente finition dans le coin le plus éloigné ont inspiré ses coéquipiers, qui ont vu un appel de pénalité s’éloigner et ont fait passer Jack Hendry au-dessus de la barre alors qu’ils poussaient pour un égaliseur insaisissable pendant un long- améliorée dernière demi-heure.

L’Ecosse a terminé le match avec Gordon pour un corner de dernière minute, mais il n’y avait pas de retour en arrière. Leur séquence de quatre matchs sans défaite est peut-être terminée, mais il y a eu des encouragements tard pour participer aux éliminatoires de l’Euro, qui débuteront le 25 mars contre Chypre.

Plus à venir…