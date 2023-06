Turquie 2-0 Pays de Galles: Rob Page insiste sur le fait que l’équipe provocante peut toujours se qualifier pour l’Euro 2024 malgré une défaite dommageable | Nouvelles du football

Rob Page insiste sur le fait que le Pays de Galles peut toujours se qualifier automatiquement pour l’Euro 2024 l’été prochain, malgré une deuxième défaite de groupe consécutive en Turquie.

Le Pays de Galles a subi une défaite 2-0 à Samsun à la suite du spectacle d’horreur de vendredi contre l’Arménie, lorsque des adversaires classés 97e au monde ont remporté une victoire 4-2 à Cardiff.

Après avoir atteint la moitié de leur campagne de huit matchs, le Pays de Galles compte cinq points de retard sur le leader turc et deux sur l’Arménie qui a un match en moins.

La Croatie, favorite du groupe, est à égalité de points avec le Pays de Galles qui a disputé deux matches de moins.

Le Pays de Galles est presque certainement assuré d’une place en barrage grâce à son classement dans la Ligue des Nations, mais le manager Page insiste sur le fait que le Pays de Galles peut obtenir l’une des deux places de qualification automatiques proposées dans le groupe D.

« Absolument [I believe that] », a déclaré Page, qui n’a remporté qu’une seule victoire en 12 matchs depuis que le Pays de Galles s’est qualifié pour la Coupe du monde en juin dernier.

« Pour ce faire, nous devons faire exploser les deux côtés du jeu et le faire très bien, si nous voulons réussir.

« Ce fut un camp frustrant mais il y a eu tellement de leçons à en tirer.

« Nous allons y remédier. Nous allons à chaque match pour le gagner. Cela signifie simplement qu’il est vraiment important que nous obtenions des victoires à domicile et que nous obtenions autant de points. »

Image:

Le Turc Salih Ozcan, à gauche, rivalise pour le bal avec le Pays de Galles Aaron Ramsey





Le Pays de Galles s’est retrouvé avec une tâche difficile à partir de la 41e minute lorsque le milieu de terrain Joe Morrell a attrapé Ferdi Kadioglu haut avec ses crampons et a été expulsé.

C’était le deuxième carton rouge du Pays de Galles en autant de matches après l’expulsion de Kieffer Moore contre l’Arménie.

Danny Ward a sauvé le penalty de Hakan Calhanoglu à la 64e minute après qu’Aaron Ramsey ait manié le centre de Kadioglu.

Mais la pression de la Turquie s’est révélée alors que les remplaçants Umut Nayir et Arda Guler ont marqué dans les 18 dernières minutes.

Page a déclaré: « Chaque fois que vous venez en Turquie, vous savez que c’est un test difficile.

« Cela dit, avant l’expulsion, je pensais que nous les avions égalés et j’étais vraiment satisfait de la performance défensive, que nous avons évidemment abordée à la suite du résultat de vendredi.

Image:

Le Pays de Galles n’a désormais remporté qu’un seul de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues (D3 L8), alors qu’il a désormais perdu quatre de ses cinq derniers matchs lors de ses déplacements (D1)





« Avec le ballon, je pensais que nous avions placé Aaron et d’autres dans de bonnes positions sur le terrain et nous étions courageux pour jouer à travers eux.

« Nous avons regardé les images et nous avons pensé que c’était un domaine que nous pouvions exploiter et qui fonctionnait jusqu’à ce que l’expulsion se produise. Cela change complètement la donne.

« Jusqu’à la 70e minute, je pensais que nous avions très bien défendu notre surface, un seul centre dans notre propre surface et cela nous a coûté ce premier but.

« Il [Morrell] ne le fait pas intentionnellement. Il a l’œil sur le ballon, mais quand vous mettez le pied aussi haut, vous courez le risque d’avoir un carton rouge.

Image:

Le Pays de Galles a perdu deux de ses trois derniers matchs contre la Turquie dans toutes les compétitions, toutes deux à l’extérieur, n’ayant perdu qu’une seule de ses cinq premières rencontres de ce type (W3 D1)





« Il le sait. Il n’y a personne de plus déçu que Joe dans le vestiaire. »

Le patron de la Turquie, Stefan Kuntz, a été soulagé d’obtenir la victoire, surtout après que son équipe ait eu deux fois le ballon dans le filet pour se voir refuser par des contrôles VAR.

Kuntz a déclaré: « Je devrai peut-être attendre la prochaine fois jusqu’à ce que j’applaudis. Cela a été une période difficile pour nous et pour les fans et en seconde période, nous devions être plus calmes.

« Nous avons essayé de gérer le match en seconde période et les supporters ont été très utiles. »

Les espoirs de qualification du Pays de Galles dérivent vers la mer Noire

Image:

Le Pays de Galles a maintenant eu un joueur expulsé lors de matchs successifs (Joe Morrell ce soir et Kieffer Moore contre l’Arménie)





Ben Grounds de Sky Sports :

La qualification pour l’Allemagne glisse entre les doigts de Robert Page. Après des défaites successives en juin dernier, le Pays de Galles n’a désormais remporté qu’un seul de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, alors qu’il a perdu quatre de ses cinq derniers matchs lors de ses déplacements.

Les lacunes mises en évidence lors de la défaite 2-0 de lundi contre la Turquie ont mis quelques années à se développer, et la FA galloise doit maintenant décider si Page est la bonne personne pour trouver les solutions nécessaires.

Umut Nayir et Arda Güler ont tous deux marqué leurs premiers buts pour la Turquie après avoir quitté le banc, tandis que Page avait très peu de marge de manœuvre après le limogeage quelque peu sévère de Joe Morrell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien international gallois Robert Earnshaw réagit au premier but de la Turquie lors des éliminatoires de l’Euro



Le Pays de Galles a maintenant eu un joueur expulsé lors de matchs successifs après Kieffer Moore contre l’Arménie. Compte tenu de la période de transition attendue après la retraite de Gareth Bale, entre autres, cela n’aurait pas pu arriver à un moment plus difficile pour Page, qui n’a de nouveau pas été en mesure de dissimuler la fragilité défensive exposée par l’équipe classée n ° 97 au monde vendredi dernier.

Ben Cabango a été appelé à la place de Brennan Johnson par nécessité alors qu’il revenait à un bloc bas de cinq. C’était un signal pour leurs adversaires qu’un match nul était à la hauteur de leur ambition. Le coup franc de Harry Wilson aurait peut-être apporté une victoire improbable et malgré l’héroïsme des pénalités de Danny Ward, la punition éventuelle était inévitable.

L’ancien attaquant Rob Earnshaw a déclaré Sports aériens : « Cela s’est transformé en une victoire incontournable parce que l’Arménie avait battu la Lettonie pour faire pression sur eux. Pour être honnête, je n’ai pas vu la réaction du Pays de Galles. C’est la partie inquiétante. Cela leur laisse beaucoup à apprendre. C’est un très mauvais camp du Pays de Galles.

Image:

La Turquie n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches internationaux compétitifs à domicile (W6 D5), marquant plus de 2 buts lors de cinq de ses six derniers matches.





« Quand j’étais dans l’équipe qui a succédé aux Gary Speeds et aux Chris Colemans, il y a eu des changements car nous devions nous améliorer. En ce moment, j’ai du mal à voir où nous nous améliorons car notre jeu est très similaire. et nous sommes punis pour cela.

« Page a appelé ses joueurs à produire une performance dont les fans pourraient être fiers et ils ne l’ont pas produite. C’est un 2-0 qui aurait pu être un 3-0 ou un 4-0. Défensivement, le Pays de Galles a l’air si ouvert . »

Il n’y a eu aucune réaction à la débâcle arménienne. Les espoirs de qualification du Pays de Galles pour l’Euro 2024 sont sérieusement menacés. À Samsun, une ville portuaire historique sur la mer Noire, ces aspirations s’effondrent sans laisser de traces.