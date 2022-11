Turquie : 17 inculpés pour l’attentat d’Istanbul qui a fait 6 morts

ISTANBUL (AP) – Un tribunal turc a ordonné l’emprisonnement de 17 suspects dans l’attente de leur procès dans le cadre d’un attentat à la bombe meurtrier à Istanbul, les accusant de tentatives contre l’unité de l’État, d’assassinats délibérés et de tentatives de meurtre, a rapporté l’agence de presse publique turque. Vendredi.

Le tribunal a libéré trois autres suspects en attendant leur procès, a rapporté l’agence Anadolu. Il a également ordonné l’expulsion de Turquie de 29 personnes arrêtées par la police en lien avec l’attaque.

L’explosion du 13 novembre a visé l’avenue Istiklal animée d’Istanbul – une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants – et a fait six morts, dont deux enfants. Plus de 80 autres ont été blessés.

L’attaque est venue comme un rappel choquant des attentats à la bombe qui ont frappé les villes turques entre 2015 et 2017, brisant le sentiment de sécurité du public.

Les autorités turques ont imputé l’explosion du week-end dernier au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ainsi qu’aux groupes kurdes syriens qui lui sont affiliés. Les groupes de militants kurdes ont nié toute implication.

Les procureurs ont interrogé le principal suspect de l’attaque, une Syrienne accusée d’avoir laissé une bombe chargée de TNT sur l’avenue Istiklal, pendant environ cinq heures.

La femme, identifiée comme étant Ahlam Albashir, aurait dit à ses interrogateurs qu’elle était entrée illégalement en Turquie et qu’elle avait séjourné dans une maison à Istanbul pendant quatre mois, prétendant être en couple avec l’un des autres suspects, a rapporté l’agence Anadolu.

Selon l’agence de presse, Albashir aurait également admis avoir laissé un sac contenant l’engin explosif sur un banc de rue, mais a affirmé qu’elle ne savait pas ce qu’il y avait à l’intérieur.

Une date de procès devrait être fixée après que les procureurs auront préparé leur acte d’accusation, ce qui pourrait prendre des mois.

Un suspect a été appréhendé mercredi soir par la police turque dans la ville syrienne d’Azaz – qui est actuellement sous le contrôle de l’opposition syrienne soutenue par la Turquie – et a été interrogé par la police.

Il n’y avait aucune information sur les 29 personnes susceptibles d’être expulsées.

Le PKK mène une insurrection armée en Turquie depuis 1984. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes depuis lors.

The Associated Press