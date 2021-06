Turquie 0 – 3 Italie

L’Italie a lancé l’Euro 2020 avec style avec une victoire dominante 3-0 sur la Turquie alors que Ciro Immobile et Lorenzo Insigne ont tous deux marqué lors du match d’ouverture du Groupe A.

L’équipe de Roberto Mancini a fait une démonstration catégorique après que le ténor italien Andrea Bocelli ait ouvert le tournoi en chantant l’hymne Italia ’90 Nessun Dorma sur le terrain avant le match.

La Turquie a réussi à frustrer ses adversaires pendant 45 minutes mais a fortement vacillé après la pause lorsque Merih Demiral a marqué sur son filet (53) suite à un savoureux centre de Domenico Berardi.

Cela a ouvert le jeu qui convenait au style agressif et offensif de l’Italie alors qu’Immobile (66) et Insigne (79) ont ajouté du poids à la marge de victoire de l’Italie.

C’était la première fois en 39 matches de championnat d’Europe que l’Italie marquait plus de deux buts dans un match.

Image:

Ciro Immobile met l’Italie devant la Turquie 2-0



L’équipe de Mancini – qui a joué avec beaucoup d’énergie hors du ballon – est désormais invaincue en 28 matches internationaux (V23, N5) depuis sa défaite 1-0 face au Portugal à Lisbonne en UEFA Nations League en 2018.

Notes des joueurs dinde Cakir (6), Celik (6), Demiral (5), Soyuncu (5), Tufan (6), Yokuslu (6), Meras (5), Yazici (5), Calhanoglu (5), Yilmaz (5), Karaman (5) Abonnés : Moins de (6), Ayhan (5), Dervisoglu (5), Kahveci (5) Italie: Donnarumma (7), Florenzi (7), Locatelli (7), Bonucci (7), Chiellini (8), Spinazzola (8), Jorginho (7), Beradi (8), Barella (7), Insigne (8), Immobile (8) Abonnés : Di Lorenzo (7), Belotti (6), Chiesa (6), Christante (7) Homme du match: Giorgio Chiellini

Comment l’Italie a posé un premier jalon…

Reporté d’un an, ce tournoi est le plus grand événement sportif depuis que le coronavirus a arrêté le monde dans son élan et le gouvernement italien a décidé que le Stadio Olimpico pourrait être rempli à 25 % de sa capacité, soit 15 948 spectateurs.

Nouvelles de l’équipe Caglar Soyuncu a débuté au cœur du quatuor turc. Yusuf Yazici a reçu le feu vert sur Cengiz Under dans ce qui ressemble à une formation 4-5-1.

Roberto Mancini a choisi de jouer deux arrières latéraux assez offensifs, Alessandro Florenzi et Leonardo Spinazzola, qui ont obtenu le feu vert. La seule surprise fut de voir Domenico Beradi préféré à Federico Chiesa loin en attaque.

Les supporters ont assisté à une première mi-temps dominée territorialement par l’Italie, qui a épinglé la Turquie au plus profond de sa moitié de terrain.

L’équipe de Senol Gunes n’a concédé que trois buts en qualifications et vous pouvez voir pourquoi, car ils ont été savamment organisés pour restreindre l’espace pour les joueurs créatifs italiens. Il a fallu un coup franc italien pour créer la première grande occasion, mais la tête experte de Giorgio Chiellini a été brillamment renversée par Ugurcan Cakir au-dessus de la barre transversale.

C’était l’un des 13 efforts au but de l’Italie dans les 45 premières minutes, mais la plupart de leurs efforts manquaient de qualité à l’extérieur de la surface, Lorenzo Insigne étant le plus coupable d’avoir tiré des efforts capricieux au but.

Burak Yılmaz a fait une figure isolée dans l’attaque turque, n’enregistrant que sept touches de balle dans la première mi-temps – six touches de moins que le gardien italien Gianluigi Donnarumma, qui était un spectateur à cette extrémité du terrain.

Mancini a maintenu son équipe à un bon rythme après la pause et le premier but très important, bien qu’avec un coup de main de leurs adversaires. Berardi a sauté devant son marqueur en bas à droite et a envoyé une balle précise et puissante dans la surface de six mètres qui a été transformée en son propre filet par le malheureux Demiral.

L’équipe de Mancini est partie à la recherche d’un deuxième but et Cakir a été contraint à un arrêt tentaculaire pour empêcher le tir de Manuel Locatelli.

La Turquie commençait déjà à avoir les jambes en l’air et l’Italie marquait son deuxième but à la 66e minute.

L’impressionnant tir bas de Leonardo Spinazzola a été sauvé par Cakir et Immobile a bondi plus vite que son marqueur au rebond pour son 14e but international.

L’Italie n’était toujours pas finie. Le mauvais dégagement de Cakir est allé directement à Berardi et sa passe rapide a été envoyée par Insigne, qui a bouclé une finition fantastique dans le coin le plus éloigné.

Homme du match : Giorgio Chiellini

Image:

L’homme vedette : Giorgio Chillieni a gagné sa cage inviolée



La façon dont les Italiens ont appuyé et coulé dans le dernier tiers aura attiré de nombreux admirateurs, mais toute équipe qui aime attaquer a besoin d’une base sûre pour travailler. Chiellini approche de son 37e anniversaire en août, mais il lit toujours le jeu comme un maître de son métier et n’a pas peur de mettre son corps en jeu quand cela compte.

Il a rarement été appelé à intervenir contre une opposition aussi timide, mais ce qui a impressionné, c’est sa répartition de son rôle de défenseur central alors qu’il participait à de nombreuses attaques qui laissaient de l’espace à ses coéquipiers. Et lorsque la Turquie a réussi à se frayer un chemin à travers la ligne de fond dans le temps additionnel, le skipper était sur place pour relever le défi de sauver des buts et a célébré comme s’il avait marqué le but vainqueur en finale. D’autres performances comme celle-ci et l’Italie pourraient aller dans cette direction.

Ce que les gérants ont dit

Roberto Mancini a déclaré: « Nous avons bien joué. Comme c’était le premier match, ce n’était pas facile et nous étions contre une bonne équipe. La foule nous a aidés et il était crucial pour nous de déplacer le ballon rapidement.

« Dans ces matchs, vous avez besoin de tout. Nous avons eu l’aide de la foule, nous sommes heureux et je pense que l’équipe a très bien joué.

« C’était décisif lorsque nous avons déplacé le ballon rapidement, en parvenant à toujours libérer quelqu’un pour la passe. C’était important de bien commencer et c’est satisfaisant pour nous, pour le public et pour tous les Italiens.

« C’était une soirée merveilleuse et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. Wembley ? C’est loin. Il y en a six à faire. »

enol Güneş a déclaré: « Ce n’était pas notre journée. Nous avons commencé à perdre le ballon et nous ne pouvions pas avancer. L’Italie était meilleure – nous avons perdu contre la meilleure équipe. C’est un tournoi. Nous avons encore deux matchs. Nous allons nous préparer pour le Le match du Pays de Galles en premier. »

Statistiques Opta

L’Italie a maintenant remporté son match d’ouverture lors de chacun de ses trois derniers tournois majeurs, battant l’Angleterre à la Coupe du monde 2014, la Belgique à l’EURO 2016 et contre la Turquie ce soir. La victoire 3-0 de ce soir était la plus grande marge de victoire lors du match d’ouverture d’un tournoi de championnat d’Europe.

L’Italie est invaincue lors de ses 28 derniers matches toutes compétitions confondues (V23, N5), n’ayant profité qu’une seule fois d’un parcours plus long auparavant, avec 30 sans défaite entre novembre 1935 et juillet 1939.

Le but contre son camp de Demiral était la première fois que le premier but d’un tournoi du Championnat d’Europe était un but contre son camp.

Immobile a marqué lors de trois apparitions consécutives pour l’équipe nationale pour la première fois, alors qu’il a marqué pour la première fois dans un tournoi majeur. Depuis qu’il a rejoint la Lazio en 2016, Immobile a marqué 92 buts en 118 apparitions au Stadio Olimpico pour le club et le pays.

La Turquie n’était que la troisième équipe depuis 1980 (lorsque Opta a commencé à enregistrer les données de l’EURO) à ne pas tenter un tir dans la première moitié d’un match de championnat d’Europe, après les Pays-Bas contre l’Italie en 2000 et l’Irlande du Nord contre la Pologne en 2016.

Et après?

Les deux équipes sont de retour en action mercredi. La Turquie affronte le Pays de Galles à Bakou (coup d’envoi à 17h) et l’Italie accueille la Suisse à Rome (coup d’envoi à 20h).