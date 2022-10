Turpel-Lafond affirme maintenant que son père a été adopté par une famille crie

Après avoir refusé pendant des mois de répondre directement aux questions de CBC sur la filiation de son père, Mary Ellen Turpel-Lafond a maintenant affirmé dans un communiqué sur Twitter que son père, qui, selon elle, était cri, avait été adopté par ses grands-parents.

Pendant des décennies, Turpel-Lafond, considérée comme l’une des érudites autochtones les plus accomplies du Canada, a affirmé qu’elle était une Indienne des traités d’ascendance crie. Elle a dit qu’elle était crie parce que son père, William Turpel, était cri.

Une enquête de la CBC publiée plus tôt cette semaine a remis en question ces affirmations.

CBC a demandé à Turpel-Lafond comment son père pouvait être cri alors que ses grands-parents, les personnes qui ont élevé son père, étaient d’ascendance européenne et américaine.

Elle a refusé de répondre directement à la question, faisant plutôt allusion à des secrets de famille.

“Mon père est né pendant que mon grand-père était à Norway House. J’ai été élevée pour ne pas embarrasser, faire honte ou faire du mal aux familles, et pour ne pas interférer”, a-t-elle écrit dans un courriel à CBC. “Je respecte mes parents et tous les membres de ma famille et je n’appellerai jamais personne. En grandissant, nous n’avons pas remis en question la filiation biologique.”

William Turpel, à l’arrière, a eu quatre filles, dont Mary Ellen, à l’avant et au centre. (Melinda Turpel/Facebook)

Alors que Turpel-Lafond a refusé de dire qui elle pensait être les parents de son père, sa sœur Melinda Turpel a fait part de ses réflexions à CBC lors d’une entrevue téléphonique.

Elle a dit qu’il était possible que son père soit le produit d’une liaison entre son grand-père et une femme crie. Mais elle a dit que le scénario le plus probable est qu’il a été adopté.

“Je crois [William Nicholson and Eleanor Turpel] n’étaient pas ses parents. Ils ont juste pris soin de lui et l’ont élevé comme s’il était le leur”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle pensait que ses sœurs seraient d’accord avec elle.

Dans la déclaration de vendredi de Turpel-Lafond sur Twitter, elle a déclaré que ses grands-parents “ont adopté mon père, qu’ils savaient être un enfant cri de Norway House, bien que cela n’ait pas été fait de manière formelle”.

Cette affirmation de Turpel-Lafond est difficile à concilier avec les documents historiques découverts par Radio-Canada.

Une annonce de journal publiée le 24 juillet 1929 dans le Victoria Daily Times indiquait que ses grands-parents, « le Dr et Mme WN Turpel de Norway House, au Manitoba », avaient donné naissance à un fils. Un acte de baptême du 27 mars 1932 indique que l’enfant né à Victoria était William Turpel.

Une annonce du 24 juillet 1929 dans le journal Victoria Daily Times indique que le Dr et Mme Turpel ont eu un fils. Un acte de baptême ultérieur indique que le garçon né à cette date était William Turpel. (Victoria Daily Times)

Mark Humphries, professeur d’histoire à l’Université Wilfrid Laurier, a déclaré à CBC que la découverte de ces deux documents indépendants rendrait peu probable l’adoption de William par les Turpel.

“Il est assez clair qu’Eleanor était la mère de William Turpel, du moins d’après les dossiers que j’ai vus”, a déclaré Humphries.

Turpel-Lafond a également déclaré à CBC qu’une femme crie avait adopté son père de ses grands-parents, apparemment le contraire de ce qu’elle prétend maintenant.

“La sage-femme, Mary Clarke, a adopté mon père”, a écrit Turpel-Lafond dans un courriel à CBC. “Elle avait perdu un fils et elle a fini par prendre mon père comme fils.” Elle a affirmé que Clarke et son grand-père, le Dr Turpel, “étaient très proches”.

Turpel-Lafond a également prétendu être une Indienne des traités, mais elle a toujours refusé les demandes de CBC de voir sa carte de statut d’Indien et n’a même pas indiqué si elle en avait une.

Des dirigeants autochtones comme Michelle Good, avocate à la retraite et auteure de la nation crie Red Pheasant, ont appelé Turpel-Lafond à la transparence.

“Si elle dit qu’elle sait en fait qu’il existe une ascendance autochtone, alors pour les personnes qu’elle prétend aimer et soutenir et auxquelles elle consacre sa vie, elle devrait apporter cela [evidence] avant, elle devrait le révéler publiquement », a déclaré Good.

Au cours des dernières années dans ce pays, des universitaires et des dirigeants autochtones se sont inquiétés du fait qu’un nombre croissant de personnes non autochtones revendiquent une ascendance autochtone et reçoivent des avantages réservés aux peuples autochtones.

Dans sa déclaration de vendredi, Turpel-Lafond a déclaré : « Bien que je travaille souvent dans les domaines de la justice autochtone et de la protection de l’enfance, je n’ai jamais obtenu de poste sur la base de l’action positive… J’ai été clair dans mon travail que je fais Je ne parle au nom d’aucune Première Nation, car je suis un simple citoyen, et non un chef ou un dirigeant élu. »