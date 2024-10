Turning Point veut révolutionner la manière dont les Républicains votent. Certains sont sceptiques

WASHINGTON– Les représentants de Turning Point ont clairement indiqué deux choses lors de leurs réunions avec les dirigeants républicains de l’État et locaux : Donald Trump a béni leur organisation conservatrice pour l’aider à diriger ses efforts pour faire sortir le vote, et les responsables locaux du parti devraient utiliser la nouvelle application de mobilisation des électeurs du groupe. .

Les deux perspectives terrifient leurs compatriotes républicains.

Devenu célèbre après la victoire inattendue de Trump en 2016, Turning Point s’est forgé la réputation d’organiser des événements fastueux, de cultiver des influenceurs d’extrême droite et de collecter des sommes d’argent prodigieuses tout en enrichir les dirigeants du groupe. Ils ont eu beaucoup moins de succès en aidant les républicains à gagner, en particulier dans leur État d’adoption, l’Arizona.

Aujourd’hui, l’organisation exploite ses liens avec Trump pour étendre son influence d’une manière qui pourrait être potentiellement lucrative. Turning Point a cherché à diriger un effort visant à refaire l’effort du Parti républicain pour faire sortir le vote, en se basant sur la théorie selon laquelle des milliers de partisans de Trump votent rarement mais pourraient être persuadés de le faire lors des élections de cette année. Et ils présentent leur nouvelle application mobile comme essentielle au succès de cet effort.

L’Associated Press a obtenu un aperçu sans fard de la manière dont Turning Point fait la promotion de sa stratégie en obtenant plusieurs enregistrements de présentations faites par ses représentants aux responsables républicains de l’État et locaux. Dans ces présentations, les agents de Turning Point se sont concentrés sur les fidèles et les chasseurs, citant des statistiques censées montrer combien peu de membres de chaque groupe ont voté en 2020. Leur argument, qui est remis en question par les critiques, est que si des groupes comme Turning Point ciblent de tels groupes, les Républicains va probablement balayer les swing states pour Trump, montrent les enregistrements.

La décision de Trump de s’appuyer sur des groupes non testés tels que Turning Point pourrait avoir des conséquences considérables sur les élections de novembre. Turning Point affirme qu’il opère dans tout l’État de l’Arizona et du Wisconsin, deux États devant gagner pour Trump. Il travaille également dans deux districts de Chambre compétitifs, l’un dans le Michigan et l’autre dans le Nevada, qui pourraient également contribuer à faire pencher la balance dans la course à la présidentielle.

Une différence de quelques milliers de voix seulement dans les États du champ de bataille pourrait signifier la victoire ou la défaite des candidats à chaque tour de scrutin. C’est également une démarche risquée qui écarte les électeurs indépendants, une partie petite mais significative de l’électorat.

« Leur stratégie est mauvaise. Ils savent comment parler de MAGA, ils savent comment envoyer un message à la base », a déclaré Tyler Montague, stratège républicain de l’Arizona et critique de longue date de Turning Point, faisant référence au mouvement Make America Great Again de l’ancien président. « Mais ils ne savent littéralement pas quoi dire à un électeur indécis. Ils aliènent ces gens.

Un porte-parole de Turning Point a rejeté ces critiques, affirmant que le groupe jouait un rôle important pour les candidats conservateurs. « Nous avons fait cela parce que nous savions que les conservateurs avaient besoin » d’un moyen d’identifier et de faire voter les électeurs, a déclaré le porte-parole Andrew Kolvet. Il a ajouté que cet effort reflète les leçons que Turning Point a tirées des défaites subies par les républicains en Arizona en 2022 et ailleurs et la façon dont les démocrates ont adopté des tactiques similaires.

Turning Point a été fondé dans la banlieue de Chicago il y a plus de dix ans par Charlie Kirk, alors récemment diplômé du secondaire, pour nourrir la prochaine génération de conservateurs. Mais à mesure que ses dirigeants vieillissent, la politique d’extrême droite du groupe n’a pas été très convaincante auprès des électeurs des élections générales de l’Arizona, qui ont rejeté les candidats conservateurs aux élections à l’échelle de l’État en 2022, notamment Kari Lake, candidat au poste de gouverneur.

Les dirigeants de Turning Point ont fait preuve d’une certaine introspection après ces pertes. Non seulement ils n’avaient pas réussi à mobiliser les électeurs républicains, mais Kirk avait également amplifié les fausses affirmations de Trump selon lesquelles le vote par correspondance était truffé de fraude, plaçant les Républicains dans une position stratégique désavantageuse en décourageant un moyen pratique de voter.

Ils ont inversé leur cap pour les élections de 2024 et ont lancé une campagne visant à collecter 108 millions de dollars pour une opération de « chasse aux urnes » qui s’étendrait au-delà de l’Arizona jusqu’aux principaux États présidentiels, où ils scrutent de manière fiable les zones républicaines et encouragent les électeurs à faible taux de participation à voter. par courrier. Kolvet, porte-parole de Turning Point, a déclaré que jusqu’à présent, ils avaient collecté des dizaines de millions de dollars dans le cadre de cet effort.

Le travail de Turning Point pour faire sortir le vote fait partie d’un effort plus large pour élire Trump qui inclut 30 000 volontaires recrutés par la campagne de l’ancien président, ainsi que le travail effectué par des groupes extérieurs comme l’America PAC d’Elon Muskqui a versé cette année au moins 45 millions de dollars à des sociétés de prospection électorale.

Le PAC de Musk a pris la tête des efforts de mobilisation des électeurs dans le Wisconsin, un poste que Turning Point occupait auparavant. Turning Point jouera désormais un rôle secondaire dans l’État, tout en se concentrant en grande partie sur l’Arizona, une évolution précédemment rapportée par Politico.

La stratégie du groupe n’est pas compliquée : ses agents estiment qu’il existe un vivier d’électeurs conservateurs inexploités qui n’ont pas soutenu Trump lors des récentes élections. Pour ramener Trump à la Maison Blanche, ils pensent que la meilleure voie est d’activer ces électeurs. La stratégie semble ignorer en grande partie les indépendants – ou les républicains moins endurcis – parce que la politique d’extrême droite de Turning Point est moins susceptible de les séduire.

Dans les enregistrements obtenus par l’AP, les représentants de Turning Point ont pleinement adhéré à cette stratégie et pensent que cela les aurait aidés à remporter les élections précédentes et à assurer la victoire en novembre.

« Si nous avions juste une once de course aux urnes, rien qu’en Arizona », les Républicains auraient gagné toutes leurs élections, a déclaré Matthew Martinez, un responsable de Turning Point, lors d’un événement à Détroit en juin, faisant référence à la pratique consistant à convaincre les gens de voter tôt. tout en tendant la main à ceux qui n’ont pas voté

Martinez a ajouté que les républicains étaient confrontés aux mêmes défis dans le Michigan, le Wisconsin et la Géorgie. Dans les trois États, a déclaré Martinez, « les républicains sont sincèrement désengagés ».

Église a écrit ce mois-ci, Turning Point avait assigné un employé ou un bénévole à temps plein pour chasser tous les électeurs à faible propension figurant sur leur liste cible en Arizona.

Les experts en modes de vote doutent que les efforts de Turning Point pour mobiliser les électeurs peu fréquents enclins à Trump puissent avoir un impact important sur l’élection. Le taux de participation aux deux dernières élections présidentielles a déjà attiré un nombre record d’électeurs aux urnes, ont noté les experts, ce qui signifie que le bassin d’électeurs qu’ils cherchent à attirer est restreint et particulièrement peu susceptible de voter.

« Vous avez eu le taux de participation le plus élevé au Michigan lors de ces années d’élection présidentielle que vous n’avez jamais eu auparavant. Il est peu probable qu’ils en obtiennent davantage », a déclaré Bernie Porn, un sondeur non partisan qui travaille dans l’État depuis plus de 30 ans.

Depuis plus d’un an, Turning Point a lancé de manière agressive sa nouvelle application de mobilisation des électeurs – une entreprise potentiellement lucrative qui, en cas de succès, selon les critiques, pourrait renforcer son emprise sur les machines clés du Parti républicain. Lors des réunions avec les dirigeants républicains de l’État et locaux, les agents de Turning Point s’appuient fortement sur leur étroite affiliation avec Trump, qui est un orateur régulier aux conférences Turning Point, selon les enregistrements obtenus par l’AP.

« Nous sommes désormais un bras officiel de la campagne Trump », a déclaré Luke Malace, agent de Turning Point, aux membres du Parti républicain du comté de Monroe, dans le Michigan, plus tôt cette année, tout en exhortant le groupe à devenir un « client » payant de la société qui a réalisé le Turning Point. Application de points.

Martinez, lors de l’événement de juin, a déclaré aux participants soucieux d’aider les républicains à gagner que la meilleure façon d’aider était d’utiliser l’application.

« Monsieur, téléchargez simplement l’application – et tout le monde ici télécharge également l’application », a déclaré Martinez, un responsable de Turning Point.

L’application a été conçue par Superfeed, une société ayant des liens directs avec les dirigeants de Turning Point. Tyler Bowyer, directeur de l’exploitation de Turning Point, siège au conseil d’administration de la société et était auparavant président de la société, selon les documents commerciaux. La belle-mère de Kirk siège également au conseil d’administration de Superfeed.

On ne sait pas exactement combien l’entreprise a gagné grâce aux applications qu’elle a conçues pour Turning Point et plus d’une douzaine d’autres groupes républicains et conservateurs, y compris des partis d’État de l’Arizona, du Nevada et du Delaware. Les récentes divulgations de financement de campagne étatique et fédérale ne montrent aucun paiement à Superfeed.

En privé, un représentant de Turning Point n’a pas cherché à dissimuler le lien entre l’application et son groupe.

« Tout est fait en interne », a déclaré Malace lors de la fête du comté du Michigan.

Malace n’a pas répondu à une demande de commentaire. Les responsables de Superfeed n’ont pas non plus répondu à une demande de commentaires.

Kolvet, le porte-parole de Turning Point, a déclaré que Malace avait mal interprété la relation de l’organisation avec le créateur de l’application. Turning Point ne reçoit aucun argent gagné par Superfeed, et le groupe conservateur n’est pas « financièrement impliqué » avec le créateur de l’application, a déclaré Kolvet.

« Notre relation avec Superfeed est que nous sommes un client et eux un fournisseur », a déclaré Kolvet.

Certains républicains ont déclaré à l’AP qu’il y avait des problèmes majeurs avec l’application Turning Point, qui dispose de protections minimales pour sécuriser les informations personnelles des électeurs.

La plateforme permet à toute personne qui l’utilise, y compris un journaliste de l’AP, d’accéder rapidement à des informations personnelles détaillées, notamment les noms complets, adresses, âges et numéros de téléphone portable des électeurs. Cela s’écarte des protocoles de sécurité adoptés par d’autres plateformes similaires. De tels protocoles sont conçus pour protéger les informations personnelles et empêcher les partis rivaux de voler des données ou d’espionner la stratégie d’une campagne.

Mais tout le monde ne critique pas l’application.

Matt Brown, président du Parti républicain du comté de Yakima à Washington, a déclaré avoir entendu parler de l’application lors d’une conférence lors d’une conférence Turning Point en décembre. Brown a été séduit et a décidé de devenir client Superfeed et a commencé à utiliser l’application il y a quelques mois. Il a refusé de dire combien le parti paie Superfeed, mais a salué la nouvelle orientation de Turning Point.

« Ils font le travail que personne d’autre ne veut faire et le parti ne le fait pas », a déclaré Brown à propos du groupe.

L’application est considérée par les stratèges républicains comme le dernier exemple de Turning Point qui se concentre davantage sur l’utilisation des données comme moyen de renforcer son rôle républicain à l’avenir. Et ces stratèges craignent que Turning Point ne respecte pas les traditions établies de partage de données au sein de l’écosystème républicain et ne soit pas préparé à faire le genre de travail nécessaire pour élire les républicains dans les États swing.

« Nous avons eu de bons matchs au sol dans le passé, de très bons matchs au sol. Et ils étaient dirigés par le RNC », a déclaré Ron Kaufman, un républicain de longue date si étroitement associé au Comité national républicain qu’il a été surnommé « M. RNC» dans le passé. « Cela n’a pas de sens de confier cette opération à une organisation extérieure qui ne possède pas les connaissances institutionnelles dont dispose le comité. »

Turning Point, par exemple, ne partage pas ses données électorales avec Data Trust, un centre d’information républicain qui permet aux campagnes et aux groupes du GOP d’utiliser les données collectées par des groupes dans tout l’écosystème du parti. D’autres agents républicains ont déclaré que Turning Point ne partageait pas de données avec les campagnes clés à l’échelle de l’État sur les champs de bataille qu’ils priorisent.

De telles données sont « l’élément vital » de la campagne électorale moderne, a déclaré Montague, le républicain de l’Arizona qui a critiqué Turning Point.

Il a déclaré que l’incursion du groupe dans la fourniture de données à d’autres groupes est une preuve supplémentaire qu’il tente de « prendre le contrôle du parti au niveau national ».

Le porte-parole de Turning Point a nié cette accusation, affirmant que le groupe ne cherchait pas à reprendre le GOP et attribuant son manque de partage avec Data Trust au fait de ne pas y avoir accès lorsqu’ils ont commencé ce travail.

« C’est juste de la folie », a déclaré Kolvet. « Nous ne voulons pas de ce travail. »