Turning Back Time Car Show revient au centre-ville de Sycamore le 30 juillet – Shaw Local

SYCAMORE – Le Turning Back Time Car Club accueillera son 23e salon annuel de l’automobile Fizz Ehrler Turning Back Time au profit des organisations à but non lucratif et des bourses d’études locales.

Le salon de l’automobile aura lieu le 30 juillet au centre-ville de Sycamore, selon un communiqué de presse.

Le salon de l’automobile présente des véhicules, notamment des street rods, des street machines, des muscle cars, des voitures de course, des camions personnalisés, des antiquités et des classiques. La nourriture sera fournie par les restaurants locaux.

Le club automobile a fait don de 12 000 $ du salon de l’automobile de l’an dernier à plus d’une douzaine d’organismes communautaires. Les organisations comprenaient le YMCA de Kishwaukee, Transvac, Sycamore Food Pantry, Tails, Sycamore Park District, Elder Care Services et Safe Passage. Madeline DeVito, présidente du salon de l’automobile, attribuera également quatre bourses lors de la soirée de remise des prix du lycée Sycamore.

Pour information, visitez turnbacktimecarshow.org ou Facebook.com/TurningBackTimeShow.