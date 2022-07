Turning Back Time Car Show prévu pour le 31 juillet – Shaw Local

SYCOMORE – Le 22e salon annuel de l’automobile Fizz Ehrler Memorial Turning Back Time se rendra au centre-ville de Sycamore plus tard ce mois-ci.

L’événement communautaire gratuit débutera à 6 heures du matin le 31 juillet le long de la rue Main au centre-ville de Sycamore, selon un communiqué de presse.

Le salon de l’automobile permettra aux participants d’admirer le travail mécanique effectué par d’autres passionnés d’automobile. Une compétition distincte sera organisée pour les motos et parrainée par le Midwest Women Riders Club. La nourriture au salon de l’auto sera fournie par les food trucks et les établissements de restauration de la région.

L’objectif principal du salon de l’automobile sera de collecter des fonds pour des organisations locales et des organisations à but non lucratif.

Les organisations qui recevront des fonds comprennent le Kishwaukee Cancer Center, TransVac, la bourse Chuck Criswell, Sycamore Food Pantry, Young Eagles, Salvation Army, The Barn on Baseline, Fizz Ehrler Memorial Scholarships, Sycamore Park District, Kishwaukee Family YMCA, Sycamore Police Auxiliary, Family Service Agency, Turning Back Time Car Club Scholarships, Disabled Vets Transportation, Radio Watch et WLBK’s AM 1360 Freezin’ for Food.

Pour information, visitez facebook.com/TurningBackTimeShow ou http://turningbacktimecarshow.org.