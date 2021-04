La Ligue nationale de hockey a obtenu la dernière partie de l’augmentation de ses droits médiatiques et elle peut remercier WarnerMedia d’AT & T pour son intervention.

La LNH et Turner Sports de WarnerMedia ont conclu un accord qui verra le réseau obtenir ses droits de hockey de deuxième niveau pour plus d’un milliard de dollars sur sept ans. Turner remportera trois coupes Stanley, l’une des rondes éliminatoires de la conférence de la LNH (ESPN a les premiers droits) et la Classique d’hiver dans le cadre du forfait, a annoncé Turner Sports mardi.

Alors que la LNH a accepté de revenir à ESPN pour plus de 400 millions de dollars par an et que Turner devrait maintenant payer 225 millions de dollars par an, la LNH augmente ses droits à plus de 625 millions de dollars, contre environ 300 millions de dollars dans les accords avec NBCUniversal et, pour streaming, Disney.

La LNH Partenariat de 10 ans avec NBC Sports se termine maintenant après cette saison.

« Je pense que la NBC et la LNH se sont beaucoup aidées au cours des 16 dernières années », a déclaré le conseiller de longue date des droits des médias sportifs. Lee Berke. « Le défi pour NBC était qu’ESPN prenait plus que la majorité des coupes Stanley et une énorme quantité de contenu de la LNH. Ce qui restait était un paquet plus petit qu’auparavant pour NBC et quelque chose qui allait coûter plus cher que leurs droits actuels. »

Et maintenant, la LNH et Turner concluront un partenariat qui semble étrange mais qui pourrait toujours fonctionner si WarnerMedia apporte le sport à son service de streaming HBO Max.