Turner de l’USMNT 8/10 alors que Pulisic et Balogun luttent pour une victoire 3-0

ST. LOUIS — L’équipe nationale masculine des États-Unis a enregistré une victoire 3-0 contre l’Ouzbékistan lors d’un match amical international samedi.

Tim Weah a permis aux États-Unis de prendre un départ de rêve, en marquant dès la quatrième minute après un bon travail de Weston McKennie. Folarin Balogun a presque doublé l’avantage des États-Unis à la 16e minute, mais n’a pu que placer sa tête contre le poteau.

Les États-Unis n’ont pas été en mesure de tirer parti de leur domination initiale, car un jeu bâclé au milieu de terrain et en défense a créé de bonnes opportunités pour les visiteurs. Eldor Shomurodov a profité de deux erreurs en fin de première mi-temps – une de Tanner Tessmann et une de Tim Ream – mais a été refusé à chaque fois par Matt Turner.

La seconde mi-temps a été marquée par la même situation de la part des États-Unis, avec beaucoup de possession, mais peu d’occasions nettes. Jusqu’à ce que le remplaçant Ricardo Pepi termine une série de jeux agités de Sergiño Dest et de son compatriote Brenden Aaronson pour sécuriser le match. L’Ouzbékistan, sans plus de remplaçants, a perdu un joueur après la blessure de Khojakbar Alijonov dans les 10 dernières minutes. Christian Pulisic a ensuite transformé un penalty dans les arrêts de jeu pour le troisième but américain.

L’Ouzbékistan a eu quelques occasions grâce à l’arrière extérieur Alijonov, mais n’a pas réussi à obtenir la touche vitale pour vraiment menacer Turner dans le but.

Les États-Unis affronteront Oman à St. Paul, au Minnesota, dans trois jours.

RICOOOO SUAVEEEEE pic.twitter.com/GqVcUMois9 – Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 9 septembre 2023

Note du manager (échelle de 1 à 10)

Gregg Berhalter5 — Lors du premier match de retour de Berhalter, son équipe a joué une grande partie du match dans un style familier. Il y avait beaucoup de possession et un travail d’approche astucieux, mais peu d’opportunités de qualité, surtout après que Balogun ait touché le poteau.

Berhalter a obtenu de bons résultats en sortant de son banc, notamment grâce à Aaronson et Pepi, et avec l’avancée de l’Ouzbékistan, le match s’est ouvert pour donner aux Américains un espace supplémentaire vital. Cela dit, ce score a flatté l’équipe locale dans une certaine mesure, et avec une meilleure finition, l’Ouzbékistan aurait pu tirer le meilleur parti de ce match.

Certes, cela ne fait que cinq jours d’entraînement depuis le retour de Berhalter, et certains de ces jours, l’équipe était loin d’être au complet, mais le principal point à retenir sera que les États-Unis n’ont pas pu s’imposer davantage après avoir pris rapidement les devants. La réunion de Berhalter pour rétablir la relation avec Gio Reyna ne peut pas avoir lieu assez tôt.

Notes des joueurs (0-10 ; 10 = meilleur ; 5 = moyenne)

GK Matt Turner, 8 ans — A passé de longues périodes sans avoir à toucher le ballon, mais a sauvé les États-Unis à deux reprises grâce aux arrêts de Shomurodov.

DF Antonée Robinson, 6 ans – A fait ce qu’il pouvait pour rejoindre Pulisic et plus tard Weah, mais devait faire mieux à ces occasions où Khojiakbar Alijonov coupait à l’intérieur pour frapper au but.

DF Tim Ream, 4 ans — Le natif de Saint-Louis a été capitaine de l’équipe de sa ville natale, mais est revenu à ses performances américaines d’antan, avec de longues périodes de jeu solide pour ensuite obtenir des cadeaux choquants.

DF Chris Richards, 7 ans – Solide à l’arrière, et a utilisé sa vitesse à bon escient lors de certaines opportunités de transition pour l’Ouzbékistan.

DF Sergiño Dest, 7 – A été vif sur le ballon, bien qu’il ait concédé un coup franc inutile en première mi-temps. Sa course folle à la 73e minute a failli aboutir à un but.

MF Weston McKennie 7 – McKennie reste une force absolue dans la surface et a bien fait d’attirer quatre défenseurs puis de trouver Weah pour le but américain.

MF Luca de la Torre, 6 ans — Malchanceux de devoir sortir suite à une collision qui lui a laissé le nez en sang. A été soigné avec le ballon, mais a perdu quelques duels au milieu de terrain, dont une séquence qui a conduit Alijonov à frapper la barre à la 23e minute.

MF Yunus Musah, 6 ans – A réalisé certaines de ses courses de marque avec le ballon, mais s’est un peu évanoui en seconde période.

FW Christian Pulisic, 5 – A été très agressif dans le tiers offensif, mais a eu du mal à battre ses adversaires en tête-à-tête. Mais pas beaucoup de produit final ce jour-là, et ses livraisons de décors étaient médiocres. Rien à redire sur sa pénalité cependant.

FW Folarin Balogun 5 — A failli figurer sur le tableau d’affichage, pour ensuite toucher le poteau avec sa tête à la 16e minute. Pourtant, il a affiché une silhouette frustrée, alors que ses coéquipiers avaient du mal à lui récupérer le ballon, bien qu’il ait montré un jeu de jambes astucieux autour de la surface. Décollé après 45 minutes, ce qui était le plan d’avant-match.

FW Tim Weah, 7 ans — A bien pris son but et s’est détaché à plusieurs reprises sur l’aile. Il lui manquait juste un peu de précision dans son centre.

Matt Turner a gardé sa cage inviolée pour les États-Unis lors de la victoire 3-0 contre l’Ouzbékistan. (Photo de John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images pour USSF)

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

MF Tanneur Tessmann, 3 – Il a vraiment eu du mal à se mettre au courant après avoir remplacé de la Torre, et son jeu ne s’est pas amélioré après la mi-temps.

FW Ricardo Pepi, 7 ans — A vu à peu près la même quantité de ballon que Balogun, mais quand il en a eu l’occasion, il a terminé avec autorité.

Maître Brenden Aaronson, 6 ans – Il a apporté son énergie caractéristique et son licenciement a permis à Pepi de marquer le deuxième but américain.

DF Mark McKenzie, 6 ans – A abordé le ballon avec confiance et a été efficace dans ses passes.

M.F. Malik Tillman, NR – Il a enfilé l’aiguille pour trouver Pulisic en retard et a remporté un penalty dans le temps additionnel de la seconde mi-temps.

DF Kristoffer Lund, NR — Originaire du Danemark, il fait ses débuts aux États-Unis.