Türkiye s’oppose à l’appel ukrainien pour des escortes en mer Noire – Bloomberg – RT World News

Ankara ne mettra pas en péril ses navires de guerre pour aider Kiev à exporter du grain, a déclaré une source à l’agence

Ankara rejetterait très probablement toute demande de Kiev d’utiliser des navires de guerre turcs pour escorter des navires transportant des céréales ukrainiennes dans la mer Noire, a rapporté Bloomberg, citant une source informée.

La Russie s’est officiellement retirée lundi de l’accord sur les céréales de la mer Noire. L’accord a été initialement signé en juillet 2022 grâce à la médiation de l’ONU et de Türkiye, et prévoyait l’expédition en toute sécurité de céréales ukrainiennes via les couloirs de la mer Noire au milieu du conflit entre Moscou et Kiev. Moscou a justifié son retrait de l’accord en invoquant des promesses occidentales non tenues de lever les sanctions sur l’exportation de produits alimentaires et d’engrais russes.

Rapportant mardi, Bloomberg a cité Dmitry Skornyakov, PDG de HarvEast Holding ukrainien, qui a suggéré que « la tâche principale pour l’Ukraine est maintenant d’obtenir le soutien de la Turquie » afin de poursuivre les expéditions de céréales depuis les ports de la mer Noire.

Selon Skornyakov, Ankara pourrait déployer la marine turque pour protéger les cargos entrant et sortant des ports ukrainiens.















Cependant, un responsable proche du dossier a déclaré plus tard à Bloomberg que fournir des escortes militaires serait « une décision très risquée » pour Türkiye, et qu’il était peu probable qu’Ankara soit d’accord s’il était formellement approché par Kiev.

La Turquie ne mettrait pas en péril ses navires de guerre et s’est plutôt concentrée sur la tentative de rétablir l’accord sur les céréales avec la participation de la Russie par des moyens diplomatiques, a ajouté la source.

Lundi, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré avoir envoyé des lettres au président turc Recep Tayyip Erdogan et au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, leur demandant de prolonger l’accord sur les céréales sans la Russie. Ankara et l’ONU pourraient « assurer le travail du couloir alimentaire et l’inspection des navires » par eux-mêmes, a-t-il soutenu.

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti mardi que les pays qui poursuivent leurs exportations agricoles via la mer Noire seront confrontés « certains risques ». « Par conséquent, si certains [agreements] doivent être formalisés sans la Russie, alors ces risques doivent être pris en compte », il a souligné.

Erdogan a déclaré plus tôt cette semaine qu’il pensait que son homologue russe Vladimir Poutine était intéressé par le maintien de l’accord sur les céréales. Le dirigeant turc a promis de discuter des options de prolongation de l’accord et « comment nous pouvons agir pour ouvrir la voie au transport d’engrais et de céréales russes » lors d’une visite de Poutine en Turquie en août. Le Kremlin n’a pas encore confirmé qu’un tel voyage est prévu.