Les Turcs perçoivent de plus en plus les États-Unis comme une menace et la Russie comme un ami, affirme Ethem Sancak, vice-président du parti Vatan

La Turquie pourrait quitter l’OTAN d’ici quelques mois, a affirmé un politicien là-bas, citant “provocations” par le bloc militaire dirigé par les États-Unis contre sa nation. Ethem Sancak est un homme d’affaires turc d’origine arabe, actif en politique et que les médias locaux décrivent comme proche du président Recep Tayyip Erdogan.

Il commentait une campagne anti-OTAN en Turquie que le parti Vatan (patriotique), où il occupe le poste de vice-président pour les relations extérieures, a organisée.

“L’OTAN nous oblige à prendre ces mesures avec leurs provocations”, a-t-il déclaré, prédisant que l’objectif de son parti d’amener Türkiye à quitter l’alliance pourrait se concrétiser “dans cinq à six mois.”

S’adressant au site d’information enbursa.com mardi, Sancak a noté que faire partie du bloc met la Türkiye sur une trajectoire de collision avec son compatriote et rival de longue date, la Grèce, et risque également d’être retiré. “dans un tourbillon au Moyen-Orient.” Les récentes cascades brûlant le Coran dans certains pays européens font quitter l’OTAN “une nécessité,” il s’est disputé.

Le politicien et militant de droite dano-suédois Rasmus Paludan a organisé le week-end dernier une manifestation devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, qui impliquait l’incendie du livre saint de l’islam. L’incident a suscité l’indignation dans le monde musulman, tandis que le président turc a déclaré que le choix de Stockholm d’autoriser l’action signifiait qu’Ankara ne soutiendrait pas la demande de la Suède d’adhérer à l’OTAN.

Sancak a déclaré que les Turcs percevaient de plus en plus les États-Unis comme une nation qui poursuit « les politiques les plus hostiles et les plus destructrices ». En même temps ils “ressentir une grande sympathie envers la Russie.”

Une enquête menée par le sondeur turc Gezici à la fin de l’année dernière a montré que 72,8 % des Turcs souhaitaient que leur nation entretienne de bonnes relations avec la Russie. Moins d’un quart ont déclaré qu’ils pensaient que Moscou était hostile à la Turquie.

Omer Celik, le porte-parole du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, a rejeté l’idée, qu’il a qualifiée de « époustouflant ». La Turquie est l’un des plus anciens membres de l’OTAN, et les personnes appelant à sa sortie sont “parler de détruire” le bloc, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes.

Le parti Vatan estime que la Turquie serait mieux lotie si elle abandonnait ses tentatives de devenir membre de l’UE et forgeait de bonnes relations avec la Chine et la Russie à la place. Il préconise également de surmonter les différences avec l’Iran et la Syrie, des nations que les États-Unis ciblent avec des sanctions paralysantes et d’autres formes de pression.

Sancak a rejoint le parti Vatan l’année dernière, bien que son implication dans la politique remonte à des décennies à l’époque où il était étudiant universitaire et militant. Ses intérêts commerciaux incluent les produits pharmaceutiques et cosmétiques ainsi que les médias, avec la chaîne de télévision 360 et le quotidien Star parmi ses acquisitions les plus connues.