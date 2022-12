Türkiye revendique le succès contre les combattants kurdes — RT World News

Ankara a intensifié sa campagne transfrontalière en Irak contre les milices, après les avoir accusées d’un attentat meurtrier à Istanbul

Forces turques “neutralisé” trois membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Irak, a annoncé mardi le ministère de la Défense. Ankara considère le PKK comme une organisation terroriste et a intensifié son opération militaire contre le groupe à la suite d’un attentat à la bombe à Istanbul le mois dernier qui a tué six personnes.

“Trois terroristes du PKK ont été neutralisés dans la région de Gara, dans le nord de l’Irak”, a déclaré le ministère sur Twitter, ajoutant “Nos opérations se poursuivront jusqu’à ce que le dernier terroriste soit neutralisé.”

Le tweet comprenait une vidéo d’un drone d’attaque turc Bayraktar lâchant une bombe, bien qu’il ne soit pas clair si de telles munitions ont été utilisées pour combattre les terroristes présumés. Türkiye utilise le terme « neutralisé », que les combattants aient été tués ou capturés.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.En fils terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSBpic.twitter.com/M5xcgUqsKE — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 décembre 2022

La frappe en Irak est survenue un jour après qu’un soldat turc a été tué lors d’une attaque contre une base militaire, selon un rapport antérieur du ministère turc de la Défense.

La Turquie a lancé une opération aérienne massive contre le PKK et sa branche syrienne, les YPG, fin novembre, après qu’un attentat à la bombe a tué six personnes à Istanbul et en a blessé plus de 80 autres. Ankara a imputé l’attaque à « Terroristes du PKK/YPG » et a mené des frappes aériennes dans le nord de l’Irak et de la Syrie en réponse, nommant son offensive « Opération Claw Sword ».

“Les abris, les bunkers, les grottes, les tunnels et les entrepôts des terroristes ont été détruits avec succès” dans les frappes aériennes, a déclaré par la suite le ministre turc de la Défense Hulusi Akar. Son ministère a déclaré plus tard que 89 cibles avaient été touchées, tandis que les autorités kurdes ont déclaré que deux villages peuplés de civils avaient été détruits.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les frappes aériennes étaient “juste le commencement,” et qu’une offensive terrestre suivrait.

Le PKK et les YPG nient toute implication dans l’attentat d’Istanbul.

La Turquie mène une guerre de faible intensité contre les milices kurdes le long de ses frontières syriennes et irakiennes depuis quatre décennies, dans une campagne de va-et-vient qui a coûté la vie à près de 40 000 personnes en Turquie.