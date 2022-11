Türkiye procède à des arrestations dans l’affaire de l’explosion d’Istanbul

Les suspects font partie des 49 personnes détenues dans le cadre de l’attentat à la bombe de la semaine dernière et comprennent le kamikaze présumé

Au total, 17 personnes ont été placées en détention provisoire sur ordonnance du tribunal en lien avec l’explosion de dimanche dernier qui a secoué l’emblématique avenue Istiklal, l’un des principaux centres touristiques d’Istanbul, a rapporté vendredi l’agence de presse Anadolu.

La liste comprend une femme, Ahlam Albashir, qui est accusée par les autorités turques d’avoir posé la bombe. Elle avait déjà été identifiée par des responsables turcs comme une ressortissante syrienne qui aurait agi au nom du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe militant désigné comme organisation terroriste par la Turquie et d’autres pays.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque jusqu’à présent. Les personnes arrêtées faisaient partie des 49 personnes arrêtées par la police pour leur implication présumée dans l’attentat, a déclaré Anadolu, ajoutant que 29 suspects avaient été expulsés sur ordre du parquet turc. Trois personnes ont également été libérées sous caution.

Lire la suite La Turquie publie des images du suspect de l’attentat d’Istanbul

Les suspects sont accusés de “détruire l’unité et l’intégrité de l’État”, “meurtre délibéré”, “tenter délibérément de tuer” et “aider délibérément au meurtre” selon Anadolu. Outre Albashir, l’identité de deux autres suspects a été révélée par l’agence de presse. L’un d’eux est identifié comme étant Bilal H., qui est toujours en fuite.

Un autre est Ferhat H., le propriétaire d’un atelier dans le quartier d’Esenler à Istanbul, qui a hébergé Albashir et Bilal H. chez lui pendant un certain temps, selon Anadolu. Il est également accusé d’entretenir des liens avec le PKK et de diffuser “propagande terroriste” sur les réseaux sociaux. Plus tôt, le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a déclaré que l’organisateur présumé de l’attentat à la bombe avait été capturé avant qu’il ne puisse également quitter le pays. Son identité n’a pas été révélée.

L’explosion de dimanche a coûté la vie à six personnes et fait 81 blessés. Deux d’entre eux sont toujours dans un état critique, a indiqué Anadolu, citant des sources sécuritaires. Le consulat général de Russie à Istanbul a déclaré lundi que trois ressortissants russes figuraient parmi les blessés dans l’attentat à la bombe, bien que leur vie ne soit pas en danger.