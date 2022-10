Türkiye gifle Meta d’une amende de plusieurs millions de dollars — RT World News

La société mère de Facebook domine injustement son marché, selon l’autorité turque de la concurrence

L’organisme de surveillance de la concurrence de Türkiye a infligé une amende de 18,63 millions de dollars à la société mère de Facebook, Meta. Il a constaté que la fusion des données des utilisateurs de Facebook, WhatsApp et Instagram donnait à Meta un avantage injuste dans la publicité.

L’amende a été décidée la semaine dernière et annoncée dans un communiqué mercredi. En combinant les données collectées auprès de toutes ses filiales, explique le communiqué, Meta « domine » le marché de la publicité en ligne et “crée des barrières à l’entrée” pour ses concurrents.

Une enquête a été lancée en 2021 après que WhatsApp a demandé aux utilisateurs d’autoriser Facebook à collecter leurs données. Avant même le déploiement de ce changement mondial dans la collecte de données, Facebook a été poursuivi par la Federal Trade Commission des États-Unis pour son acquisition de WhatsApp et a fait l’objet d’une enquête par l’UE et le Royaume-Uni pour avoir utilisé sa vaste mine de données pour donner son propre marché Facebook et un avantage injuste sur le marché. concurrence.















L’amende turque de 346,72 millions de lires, soit 18,63 millions de dollars, a été décidée sur la base des revenus de Meta en 2021. L’organisme de surveillance a également ordonné à Meta de rétablir la concurrence sur ses marchés et de préparer des rapports annuels sur ce qu’il fera pour assurer sa compétitivité au cours des cinq prochaines années.

Meta a 60 jours pour faire appel de l’amende, et un porte-parole de la société a déclaré mercredi à Reuters qu’elle “considérez toutes les options.”

Meta a enregistré un bénéfice de 46,7 milliards de dollars en 2021 et, en tant que tel, peut facilement supporter une amende de 18,63 millions de dollars. Cependant, la société a annoncé sa toute première baisse de revenus trimestriels – une baisse de 1% – en juillet, ainsi qu’une baisse de 36% de ses bénéfices par rapport à l’année précédente. Avec une grande partie de sa richesse liée aux actions Meta, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a perdu 71 milliards de dollars de sa fortune personnelle jusqu’à présent cette année.