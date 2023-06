Türkiye explique ce que la Suède doit faire pour rejoindre l’OTAN

Ankara veut que Stockholm applique pleinement la nouvelle législation antiterroriste, a déclaré un haut responsable

La Turquie attend toujours que la Suède réprime les groupes considérés par Ankara comme terroristes avant d’approuver l’adhésion de Stockholm à l’OTAN, a déclaré mercredi le président du parlement Numan Kurtulmus.

S’exprimant lors d’une émission sur TRT, Kurtulmus a déclaré que Türkiye est « en attendant des étapes concrètes » de Suède, et a noté une loi antiterroriste récemment introduite qui rend illégal le soutien aux groupes interdits dans le pays de l’UE.



« Je voudrais exprimer que nous trouvons cela positif, mais en Turquie, nous aimerions voir sa mise en œuvre », a souligné l’orateur.

Kurtulmus a également affirmé que la Suède n’avait pas encore livré les individus qu’Ankara considère comme des terroristes. « Est-ce très difficile de les extrader vers la Turquie ? Il a demandé.

Dans le même temps, Kurtulmus a insisté sur le fait que la Turquie n’avait aucun problème fondamental avec l’adhésion de la Suède ou de son voisin nordique, la Finlande, à l’OTAN. « Il est hors de question pour nous de nous opposer catégoriquement à l’entrée de ces pays dans l’Otan », a déclaré le responsable, tout en affirmant que les deux nations devaient néanmoins faire leur « devoirs » avant que la Turquie ne puisse accepter leur adhésion.

« En d’autres termes, faites de votre mieux contre les organisations terroristes et nous serons convaincus », a déclaré Kurtulmus. « Vous n’hébergez vraiment pas d’opposants à Türkiye. Par exemple, la Finlande a fait sa part dans ce processus, la Turquie était satisfaite et a donné son feu vert à l’adhésion de la Finlande. Maintenant, la même chose est en cause pour la Suède.

Les deux nations nordiques ont rompu avec une neutralité de plusieurs décennies et ont demandé l’adhésion à l’OTAN au printemps dernier, peu après le début du conflit en Ukraine. La Finlande est devenue membre à part entière du bloc militaire dirigé par les États-Unis début avril, bien que la candidature de la Suède reste dans les limbes, en partie à cause des demandes d’Ankara de réprimer les militants kurdes résidant sur son territoire. L’approbation unanime est requise des membres de l’OTAN avant qu’un pays puisse rejoindre le bloc.

Avec la nouvelle législation antiterroriste en place, le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a insisté mercredi sur le fait que Stockholm avait rempli ses obligations et a pressé Ankara de supprimer tout obstacle au processus de ratification. Ce sentiment a été repris par le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui a exprimé l’espoir que la Suède serait en mesure de rejoindre le bloc dans les semaines à venir.