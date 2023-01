Türkiye exclut tout soutien à la candidature de l’espoir de l’OTAN – RT World News

Le président Recep Tayyip Erdogan a réprimandé la Suède pour avoir autorisé une cascade brûlant le Coran, dénonçant le manque de “respect” du pays

Le soutien intermittent de Türkiye à la candidature de la Suède à l’OTAN a apparemment pris fin pour de bon en raison de l’indignation d’Ankara face à une manifestation brûlant le Coran qui a été autorisée devant l’ambassade de Turquie à Stockholm.

“L’administration suédoise ne devrait pas prendre la peine de nous mentionner les droits et libertés”, a déclaré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan, après avoir rencontré son cabinet à Ankara. « Si vous êtes si respectueux des droits et des libertés, vous respecterez la foi de la République de Turquie ou des musulmans en premier lieu. Si vous ne montrez pas ce respect, alors, aucune offense, mais vous ne recevrez aucun soutien de notre part en ce qui concerne l’OTAN.

La déclaration a marqué la dernière réaction de Türkiye à un incident au cours duquel l’activiste Rasmus Paludan, un avocat dano-suédois qui dirige le parti Stram Kurs (Hard Line) au Danemark, a incendié un exemplaire du livre saint de l’islam lors d’un rassemblement samedi. Les autorités suédoises ont autorisé l’événement et assuré une forte protection policière, citant la “Une liberté d’expression étendue.”















La querelle survient à un moment où les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN ne tiennent qu’à un fil. Les statuts du bloc militaire occidental exigent l’approbation des 30 nations du groupe avant que de nouveaux membres puissent être ajoutés. Seules la Turquie et la Hongrie doivent encore approuver les offres suédoise et finlandaise, qui ont été accélérées en réponse au conflit russo-ukrainien.

L’année dernière, Erdogan a exprimé sa réticence à approuver les deux offres nordiques, citant le soutien des pays aux groupes kurdes que les responsables turcs considèrent comme des terroristes. La Turquie, la Suède et la Finlande ont signé un accord en juin dernier pour répondre aux préoccupations d’Ankara et ouvrir la voie à l’approbation des candidatures à l’OTAN. Cependant, Erdogan a déclaré que l’incident de la combustion du Coran avait violé ce pacte.

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, devait se rendre à Ankara le 27 janvier dans l’espoir d’aplanir les divergences restantes et d’obtenir la bénédiction finale de Türkiye pour que Stockholm rejoigne l’OTAN. Erdogan a annulé cette visite plus tôt samedi au milieu des tensions suscitées par une précédente manifestation au cours de laquelle des manifestants kurdes avaient accroché une effigie du président turc à un lampadaire de Stockholm.

La dernière démonstration a apparemment été la goutte d’eau. Erdogan a déclaré que puisque les responsables suédois font preuve d’une telle compassion pour les terroristes et les islamophobes, “nous leur conseillons de laisser la défense de leur pays aux mêmes membres d’organisations terroristes et islamophobes.”