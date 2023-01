Türkiye convoque l’ambassadeur de Suède pour l’effigie d’Erdogan — RT World News

Des manifestants à Stockholm ont suspendu une marionnette du dirigeant turc à l’envers à un lampadaire

Ankara a accusé la Suède de ne pas prendre les mesures nécessaires contre le terrorisme après qu’un groupe de manifestants ait accroché une effigie du président turc Recep Tayyip Erdogan sur un pont près de l’hôtel de ville de Stockholm. Jeudi, le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de Suède pour exprimer sa colère.

Le coup aurait été organisé par le Comité suédois de solidarité du Rojava, un groupe associé au Parti des travailleurs kurdes (PKK), qui est interdit en Turquie en tant que “terroriste” organisme.

“L’histoire montre comment finissent les dictateurs” le groupe a écrit dans un article sur les réseaux sociaux comparant Erdogan au dictateur fasciste italien Benito Mussolini, qui a été pendu la tête en bas après son exécution vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.

“Notre attente que les auteurs de l’incident soient identifiés, que les processus nécessaires soient menés à bien et que la Suède tienne ses promesses a été soulignée”, a-t-il ajouté. une source diplomatique turque a déclaré à Reuters.

Fahrettin Altun, directeur des communications de la présidence turque, a également déclaré que l’incident était un signe que la Suède ne s’était pas pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme.

Que des terroristes du PKK puissent défier le gouvernement suédois au cœur de Stockholm est la preuve que les autorités suédoises n’ont pas pris les mesures nécessaires contre le terrorisme – comme elles l’ont affirmé ces derniers jours. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 12 janvier 2023

Le ministère suédois des Affaires étrangères a confirmé que l’ambassadeur avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Ankara, mais n’a fourni aucun détail sur ce qui a été discuté lors de la réunion.

Tobial Billstrom, le ministre suédois des Affaires étrangères, a toutefois déclaré que son gouvernement condamnait fermement “menaces et haine contre les représentants politiques” et dit plus loin que “dépeindre un président élu par le peuple comme étant exécuté à l’extérieur de l’hôtel de ville est odieux.”















La Turquie et la Hongrie sont actuellement les deux seuls pays à n’avoir pas encore officiellement approuvé l’adhésion de la Suède à l’OTAN. En échange de son soutien à sa candidature, Ankara a exigé que Stockholm adopte une position claire contre le Parti des travailleurs kurdes (PKK) et d’autres groupes qu’il condamne.

Fin juin, la Suède et la Finlande, également candidates à l’adhésion à l’OTAN, ont signé un accord tripartite avec la Turquie destiné à répondre aux préoccupations d’Ankara. Le document comprend un engagement des pays nordiques à dénoncer et expulser les individus accusés de terrorisme.