Türkiye commente une éventuelle intervention militaire au Niger

L’utilisation de la force contre les dirigeants militaires de Niamey pourrait propager l’instabilité en Afrique, a averti le président Recep Tayyip Erdogan

La Turquie étudie comment elle peut jouer un rôle clé dans le rétablissement de l’ordre démocratique au Niger, où l’armée a pris le pouvoir le mois dernier, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan. Le coup d’État a déclenché des sanctions et des menaces d’intervention armée de la part des voisins de la région.

S’adressant aux journalistes alors qu’il revenait d’un voyage en Hongrie dans son avion présidentiel, le président turc a décrit les plans de la CEDEAO, un bloc régional de pays d’Afrique de l’Ouest, pour déployer des troupes contre les putschistes du Niger comme « inacceptable. »

Le bloc a appelé le gouvernement militaire du Niger à libérer le président déchu Mohamed Bazoum et à rétablir son pouvoir.

« Je ne trouve pas la décision de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) juste d’intervenir militairement au Niger. Une intervention militaire au Niger signifierait répandre l’instabilité dans de nombreux pays africains », Erdogan a prévenu.

L’autorité ouest-africaine a préparé un « force d’attente », qui, selon elle, sera utilisé à Niamey pour renverser le coup si son « préféré » les efforts diplomatiques échouent.

Dans ses commentaires de lundi, Erdogan a déclaré que la Turquie continuerait à soutenir Niamey, estimant que « Le peuple nigérien veillera sur la démocratie et se rendra aux élections dès que possible.

Selon le dirigeant turc, les pourparlers sur le « important » rôle que son pays peut jouer pour résoudre le conflit en « Convivial et fraternel » Le Niger est détenu par son ministère des affaires étrangères.

Vendredi, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah, a annoncé qu’un « Jour J » pour une éventuelle intervention militaire au Niger avait été convenu.

Il a déclaré que le bloc poursuivrait ses efforts pour engager pacifiquement les nouveaux dirigeants militaires du Niger à la suite d’une réunion des chefs de la défense à Accra, au Ghana, pour finaliser les détails de la mission militaire prévue. À l’exception du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Tchad, tous les autres États membres sont prêts à fournir des troupes pour la force en attente, selon des responsables du groupe.

Dans un nouvel élan diplomatique pour résoudre la crise, une délégation de paix de la CEDEAO a rencontré samedi les dirigeants militaires du Niger à Niamey.

Le général Abdourahamane Tchiani, chef du nouveau gouvernement militaire, s’est dit confiant à l’issue de la réunion qu’il pourrait travailler avec la CEDEAO pour trouver une issue à la crise actuelle. Cependant, il a ensuite annoncé une proposition de transition vers un régime civil dans les trois ans.

Il a averti que, même si Niamey n’était pas intéressée par la guerre, elle était prête à se défendre contre toute attaque extérieure. « agression. »

La CEDEAO a rejeté le plan de transition dimanche, le commissaire aux affaires politiques du bloc déclarant qu’il était inacceptable et avertissant que « le plus tôt [the coup leaders] redonner le pouvoir aux civils, mieux c’est pour eux.