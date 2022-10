Türkiye commente les perspectives de paix en Ukraine

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que “la pire paix sera meilleure que la guerre”

Même un règlement de paix défavorable serait toujours préférable à la poursuite des effusions de sang en Ukraine, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

S’adressant aux journalistes après une réunion de la Communauté politique européenne (CPE) dans la capitale tchèque Prague jeudi, Erdogan a souligné l’importance de l’accord de juillet sur le déblocage des exportations de céréales des ports ukrainiens de la mer Noire, et l’important échange de prisonniers entre Moscou et Kiev dernier mois.

« Nous considérons l’ouverture du corridor céréalier et l’échange de prisonniers comme un événement important. succès diplomatique. Jusqu’à présent, plus de six millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires ont été expédiées vers les marchés mondiaux », a déclaré Erdogan.

Il a ajouté qu’Ankara avait gagné la confiance de Kiev et de Moscou au cours de ses efforts de médiation.

Au cours de nos contacts d’aujourd’hui, de nombreux dirigeants européens ont fait l’éloge des démarches diplomatiques de la Turquie. Nous poursuivons nos efforts pour mettre fin à la guerre, convaincus que même la pire paix sera meilleure que la guerre.

La Russie et l’Ukraine ont tenu des pourparlers de paix à Istanbul fin mars. Les négociations sont depuis restées au point mort. La partie russe, qui avait initialement exprimé son optimisme sur le processus de paix, a ensuite accusé l’Ukraine de faire marche arrière sur tous les progrès réalisés.

A cette époque, les deux parties discutaient d’un projet d’accord de paix qui aurait fait de l’Ukraine un État neutre en échange de garanties de sécurité données par les grandes puissances mondiales. Plus tard, cependant, Kiev a mis fin aux pourparlers, après avoir accusé les troupes russes d’avoir commis des crimes de guerre, une allégation que Moscou a démentie avec véhémence.

Erdogan a proposé à plusieurs reprises de négocier une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Vladimir Zelensky sur le sol turc. Moscou a insisté pour que les deux dirigeants ne s’unissent que pour signer des accords concrets déjà préparés pour eux par les équipes de négociation.

Zelensky, cependant, a signé mardi un décret dans lequel il décrit la “impossibilité” de tenir des pourparlers avec Poutine. Cette décision est intervenue après que Poutine a signé des traités sur l’admission de quatre anciens territoires ukrainiens en Russie.

Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont voté à une écrasante majorité en faveur de l’adhésion à la Russie lors de référendums organisés du 23 au 27 septembre.

Valentina Matviyenko, la présidente du Conseil de la Fédération, la chambre haute du parlement russe, a déclaré jeudi que l’adhésion des quatre territoires ne pouvait faire l’objet d’aucune négociation future. “C’est hors de question” dit-elle, ajoutant que Moscou est “prêt à mettre fin à l’action militaire, mais aux conditions proposées par la Russie.”

Kiev a déclaré que la décision de la Russie d’incorporer de nouveaux territoires était juridiquement nulle et fondée sur “faux” référendums. Le gouvernement ukrainien a promis d’évincer les troupes russes de toutes les terres qu’il considère comme relevant de sa souveraineté, avec l’aide des États-Unis et de ses alliés.