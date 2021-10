Turin vs Juventus – Rapport de match de football – 2 octobre 2021

Manuel Locatelli a frappé tard pour permettre à la Juventus de s’imposer 1-0 contre Turin dans le derby de Turin samedi, alors que la vieille dame a prolongé sa série de victoires à quatre matchs toutes compétitions confondues et a gardé une cage inviolée en Serie A pour la première fois en sept mois.

L’international italien a décoché un tir du poteau à quatre minutes de la fin, son deuxième but consécutif en championnat, alors que la Juve s’est hissée à la huitième place avec 11 points, trois devant ses rivaux classés 11e.

Torino a contrôlé la première mi-temps alors que la Juve n’a pas réussi à inscrire un tir cadré, mais l’équipe de Massimiliano Allegri s’est améliorée après la pause et la tête d’Alex Sandro a nécessité un bel arrêt de Vanja Milinkovic avant le vainqueur tardif de Locatelli.

L’équipe d’Ivan Juric a eu du mal à menacer le but de Wojciech Szczesny, et la Juventus a gardé les choses serrées défensivement pour mettre fin à une série remontant à mars de 20 matchs consécutifs concédés en Serie A.

L’équipe d’Allegri a remporté mercredi une victoire impressionnante et inattendue contre les champions d’Europe Chelsea en Ligue des champions, portant ainsi leur invincibilité toutes compétitions confondues à cinq matches.

Mais l’entraîneur a averti ses joueurs que le derby local serait un défi encore plus grand, les attaquants Paulo Dybala et Alvaro Morata étant toujours blessés et Torino ayant deux jours supplémentaires pour se préparer.

Il y avait des occasions précoces pour la Juve alors que Moise Kean a décoché un tir large et Weston McKennie a profité d’une opportunité prometteuse.

Mais Toro a rapidement pris le contrôle et s’est approché lorsque Sasa Lukic a regardé une tête large et que le piledriver à longue portée de Rolando Mandragora a été paré par Szczesny.

Allegri a présenté Juan Cuadrado pour Moise Kean à la mi-temps, Federico Chiesa revenant au rôle d’attaquant qu’il a joué contre Chelsea.

Le changement a donné un peu de vie à l’attaque de la Juve alors que le Colombien entraînait Sandro avec un excellent centre qui nécessitait un arrêt précis de Milinkovic-Savic.

Locatelli a trouvé de l’espace au bord de la surface pour renvoyer le vainqueur à la 86e minute, avant que le remplaçant Dejan Kulusevski ne frappe le pied du poteau d’un tir dans les arrêts de jeu.

Plus tôt samedi, Salernitana a grimpé du pied de la table après que la tête de Milan Djuric a scellé une victoire 1-0 sur Gênes, leur première victoire de la saison.

La victoire de l’équipe nouvellement promue les a portés à quatre points, un derrière Gênes en 16e et un de plus que Cagliari.